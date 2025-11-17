В Україні на 11% поменшало нотаріусів Сьогодні 17:34

В Україні на 11% поменшало нотаріусів

Понад 5,8 тисячі активних нотаріусів наразі перебувають у Реєстрі, за даними Міністерства юстиції України. На 11% поменшало нотаріусів від початку повномасштабної.

Про це пише Опендатабот

82% нотаріусів у Реєстрі — жінки, проте на чоловіків припадає більше навантаженості. Рекордні 24,6 тисячі бланків використав цьогоріч нотаріус зі Львівщини.

Водночас 63 чинні нотаріуси працюють вже понад 29 років — з 1996 року.

Варто зазначити, що Реєстр постійно оновлюється: частина фахівців додається, частина вибуває. Знайти, перевірити та обрати нотаріуса можна на сторінці Реєстру нотаріусів в Опендатаботі.

До того ж, по кожному спеціалісту можна перевірити номер та чинність ліцензії, а також наочно побачити його завантаженість — за кількістю нотаріальних бланків, використаних рік до року.

Регіони

Найбільша концентрація нотаріусів традиційно у столиці — 1 282, тобто кожен п’ятий український нотаріус працює у Києві. Наслідують Дніпропетровщина та Львівщина — по 447 і 446 відповідно, а також Одещина (415) і Харківщина (399).

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації оголосило початок тестування оновленого Реєстру довіреностей у системі е-нотаріату для нотаріусів. «Продовжуємо впроваджувати Єдину державну електронну систему е-нотаріату та хочемо отримати зворотний звʼязок від користувачів. Тож запрошуємо нотаріусів долучитись до команди тестувальників оновленого Реєстру довіреностей», — сказано в повідомленні.

Підтримка майбутньої Системи е-нотаріату допоможе вдосконалити оптимізацію бізнес-процесів, інтерфейс та зручність користування системою. Зареєструватись на тестування можна за посиланням. На першому етапі тестування система е-нотаріату надасть доступ до:

оновленого Реєстру довіреностей;

електронного реєстру нотаріальних дій для облікової реєстрації довіреностей.

