еНотаріат. Мінцифри запускає оновлений Реєстр довіреностей для нотаріусів у системі — Finance.ua

еНотаріат. Мінцифри запускає оновлений Реєстр довіреностей для нотаріусів у системі Сьогодні 16:13 — Особисті фінанси

еНотаріат. Мінцифри запускає оновлений Реєстр довіреностей для нотаріусів у системі

Міністерство цифрової трансформації оголосило початок тестування оновленого Реєстру довіреностей у системі е-нотаріату для нотаріусів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Продовжуємо впроваджувати Єдину державну електронну систему е-нотаріату та хочемо отримати зворотний звʼязок від користувачів. Тож запрошуємо нотаріусів долучитись до команди тестувальників оновленого Реєстру довіреностей», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що підтримка майбутньої Системи е-нотаріату допоможе вдосконалити оптимізацію бізнес-процесів, інтерфейс та зручність користування системою. Зареєструватись на тестування можна за посиланням.

На першому етапі тестування система е-нотаріату надасть доступ до:



оновленого Реєстру довіреностей;

електронного реєстру нотаріальних дій для облікової реєстрації довіреностей.

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«Усі дії проводитимуться без використання реальних даних чи фактичного здійснення нотаріальних дій. Це безпечний простір для ознайомлення та надання цінного зворотного зв’язку», — зазначили в Мінцифри.

Якщо ви готові стати частиною цієї історичної зміни в українській нотаріальній справі — переходьте за посиланням: реєстрація на тестування

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