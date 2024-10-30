еНотаріат. Мінцифри запускає оновлений Реєстр довіреностей для нотаріусів у системі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

еНотаріат. Мінцифри запускає оновлений Реєстр довіреностей для нотаріусів у системі

Особисті фінанси
24
еНотаріат. Мінцифри запускає оновлений Реєстр довіреностей для нотаріусів у системі
еНотаріат. Мінцифри запускає оновлений Реєстр довіреностей для нотаріусів у системі
Міністерство цифрової трансформації оголосило початок тестування оновленого Реєстру довіреностей у системі е-нотаріату для нотаріусів.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Продовжуємо впроваджувати Єдину державну електронну систему е-нотаріату та хочемо отримати зворотний звʼязок від користувачів. Тож запрошуємо нотаріусів долучитись до команди тестувальників оновленого Реєстру довіреностей», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що підтримка майбутньої Системи е-нотаріату допоможе вдосконалити оптимізацію бізнес-процесів, інтерфейс та зручність користування системою. Зареєструватись на тестування можна за посиланням.
На першому етапі тестування система е-нотаріату надасть доступ до:
  • оновленого Реєстру довіреностей;
  • електронного реєстру нотаріальних дій для облікової реєстрації довіреностей.
Читайте також
«Усі дії проводитимуться без використання реальних даних чи фактичного здійснення нотаріальних дій. Це безпечний простір для ознайомлення та надання цінного зворотного зв’язку», — зазначили в Мінцифри.
Якщо ви готові стати частиною цієї історичної зміни в українській нотаріальній справі — переходьте за посиланням: реєстрація на тестування.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.