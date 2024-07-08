Скільки заробляють українські тестувальники — Finance.ua
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Скільки заробляють українські тестувальники

Особисті фінанси
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Скільки заробляють українські тестувальники
Скільки заробляють українські тестувальники
Зарплати QA мають тенденцію до зниження. Винятки — зарплати Team Lead, які дещо зросли в сегментах Automation QA та Manual QA, і зарплати джуніорів, які поки що без змін.
Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.
Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»).
Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»)., Графік: Dou.ua
У Manual QA зарплати за пів року майже не змінилися: +$23 у Team Lead, у решти тайтлів — без змін.
На $100 менше стали отримувати Junior Automation QA, невелике падіння помітне у мідлів (-$32). У тимлідів в Automation QA зростання на $125.
Стали отримувати менше Middle General QA (-$100) і Senior General QA (-$75).
Графік: Dou.ua
Графік: Dou.ua
Єдина категорія фахівців, чиї зарплати суттєво підвищилися за пів року — Team Lead Automation QA. Це помітно в усіх квартилях, причому у третьому квартилі (найвищі зарплати) зростання найбільше.
Графік: Dou.ua
Графік: Dou.ua

За мовами програмування, спеціалізаціями і посадами

Automation QA, які використовують TypeScript чи Python, можуть розраховувати на дещо вищі зарплати, ніж ті, хто пише на Java.
Використання мов програмування в роботі Manual QA не завжди пов’язане з вищими зарплатами. Медіанні зарплати мідлів, які обрали JavaScript або Java, вищі, ніж у фахівців, які не використовують жодну мову програмування, водночас у тих, хто послуговується Python — дещо нижчі.
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У General QA немає чіткої різниці в зарплатах фахівців, які використовують різні мови. Схоже, що їхня зарплата залежить від інших факторів.
Графік: Dou.ua
Графік: Dou.ua

За містами

Найвищі медіанні зарплати тестувальників нині в Сумах ($2250, проте кількість анкет невелика — 22, і до цих даних варто ставитися з обережністю), Києві, Дніпрі та Чернівцях ($2200). Медіанна зарплата у Львові — на середньому рівні ($2000).
Високі зарплати фахівців у Сумах і Чернівцях передусім пояснюються вищою за середню часткою Automation QA і фахівців рівня Senior+.
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Одеса ($1700) і Харків ($1550) суттєво відстають за рівнем зарплат тестувальників від інших великих міст.
Графік: Dou.ua
Графік: Dou.ua

Manual vs Automation

Співвідношення між зарплатами тестувальників різних спеціалізацій майже не змінилося за останні пів року: зарплати Automation QA приблизно на 50% вищі за зарплати Manual QA і на 18% вищі, ніж у General QA.
Проте зникла різниця в зарплатах початківців: тепер і Manual QA, і Automation QA з досвідом до року можуть претендувати на $500−600, тоді як пів року тому медіанна зарплата в Automation QA становила $850.
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Простежується тенденція до зниження зарплат тестувальників в усіх групах за досвідом та в усіх спеціалізаціях. Найсуттєвіше падіння — у зарплатах фахівців з 3−5 роками досвіду (-$157 в Manual QA та -$175 в Automation та General QA) і фахівців з 6−9 роками досвіду (-$300 в Automation QA та -$200 в Manual та General QA).
Графік: Dou.ua
Графік: Dou.ua
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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