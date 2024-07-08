Скільки заробляють українські тестувальники — Finance.ua

Скільки заробляють українські тестувальники Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українські тестувальники

Зарплати QA мають тенденцію до зниження. Винятки — зарплати Team Lead, які дещо зросли в сегментах Automation QA та Manual QA, і зарплати джуніорів, які поки що без змін.

Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.

Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»)., Графік: Dou.ua

У Manual QA зарплати за пів року майже не змінилися: +$23 у Team Lead, у решти тайтлів — без змін.

На $100 менше стали отримувати Junior Automation QA, невелике падіння помітне у мідлів (-$32). У тимлідів в Automation QA зростання на $125.

Стали отримувати менше Middle General QA (-$100) і Senior General QA (-$75).

Графік: Dou.ua

Єдина категорія фахівців, чиї зарплати суттєво підвищилися за пів року — Team Lead Automation QA. Це помітно в усіх квартилях, причому у третьому квартилі (найвищі зарплати) зростання найбільше.

Графік: Dou.ua

За мовами програмування, спеціалізаціями і посадами

Automation QA, які використовують TypeScript чи Python, можуть розраховувати на дещо вищі зарплати, ніж ті, хто пише на Java.

Використання мов програмування в роботі Manual QA не завжди пов’язане з вищими зарплатами. Медіанні зарплати мідлів, які обрали JavaScript або Java, вищі, ніж у фахівців, які не використовують жодну мову програмування, водночас у тих, хто послуговується Python — дещо нижчі.

Читайте також Зарплати айтівців: скільки заробляють розробники в Україні

У General QA немає чіткої різниці в зарплатах фахівців, які використовують різні мови. Схоже, що їхня зарплата залежить від інших факторів.

Графік: Dou.ua

За містами

Найвищі медіанні зарплати тестувальників нині в Сумах ($2250, проте кількість анкет невелика — 22, і до цих даних варто ставитися з обережністю), Києві, Дніпрі та Чернівцях ($2200). Медіанна зарплата у Львові — на середньому рівні ($2000).

Високі зарплати фахівців у Сумах і Чернівцях передусім пояснюються вищою за середню часткою Automation QA і фахівців рівня Senior+.

Читайте також Що буде із зарплатами українців у 2024 році: прогноз експертів

Одеса ($1700) і Харків ($1550) суттєво відстають за рівнем зарплат тестувальників від інших великих міст.

Графік: Dou.ua

Manual vs Automation

Співвідношення між зарплатами тестувальників різних спеціалізацій майже не змінилося за останні пів року: зарплати Automation QA приблизно на 50% вищі за зарплати Manual QA і на 18% вищі, ніж у General QA.

Проте зникла різниця в зарплатах початківців: тепер і Manual QA, і Automation QA з досвідом до року можуть претендувати на $500−600, тоді як пів року тому медіанна зарплата в Automation QA становила $850.

Читайте також В яких містах України найвищі середні зарплати

Простежується тенденція до зниження зарплат тестувальників в усіх групах за досвідом та в усіх спеціалізаціях. Найсуттєвіше падіння — у зарплатах фахівців з 3−5 роками досвіду (-$157 в Manual QA та -$175 в Automation та General QA) і фахівців з 6−9 роками досвіду (-$300 в Automation QA та -$200 в Manual та General QA).

Графік: Dou.ua

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.