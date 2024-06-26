В яких містах України найвищі середні зарплати — Finance.ua

В яких містах України найвищі середні зарплати Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

В яких містах України найвищі середні зарплати

Вже традиційно найбільше заробляють кияни — середньомісячна зарплата у столиці сягає 23 500 грн. На другій сходинці опинився Львів, чиї жителі отримують в середньому 21 300 грн на місяць.

Далі йдуть Дніпро, Ужгород та Одеса — середні зарплати у цих трьох містах становлять по 20 тис. грн. Усього на 500 грн менше можна заробити в Івано-Франківську, де середньомісячні зарплати сягають 19 500 грн.

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Менше грошей отримують жителі Харкова, Черкас та Хмельницького — по 18 300 та 18 тис. грн. Середні зарплати в Житомирі, Полтаві та Миколаєві становлять 17 500 грн. А найменше на місяць зароблять жителі Запоріжжя, де середня зарплата — 17 тис. грн.

Розміри середніх зарплат у містах України на кінець травня 2024 року:

Київ — 23 500 грн

Львів — 21 300 грн;

Дніпро — 20 тис. грн;

Ужгород — 20 тис. грн;

Одеса — 20 тис. грн;

Івано-Франківськ — 19 500 грн;

Харків — 18 300 грн;

Черкаси — 18 тис. грн;

Хмельницький — 18 тис. грн;

Житомир — 17 500 грн;

Полтава — 17 500 грн;

Миколаїв — 17 500 грн;

Запоріжжя — 17 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

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зазвичай на співбесіді роботодавець ставить запитання кандидату, оцінюючи його відповідність посаді. Проте співбесіда — це не односторонній процес. Пошукач також має ставити запитання роботодавцю, адже він теж шукає найкраще місце для роботи і повинен дізнатися максимум, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому.



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