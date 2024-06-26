В яких містах України найвищі середні зарплати — Finance.ua

В яких містах України найвищі середні зарплати
Вже традиційно найбільше заробляють кияни — середньомісячна зарплата у столиці сягає 23 500 грн. На другій сходинці опинився Львів, чиї жителі отримують в середньому 21 300 грн на місяць.
Про це сказано в статті Finance.ua Як змінилися найвищі середні зарплати в Україні за час повномасштабної війни: топ-5 галузей.
Далі йдуть Дніпро, Ужгород та Одеса — середні зарплати у цих трьох містах становлять по 20 тис. грн. Усього на 500 грн менше можна заробити в Івано-Франківську, де середньомісячні зарплати сягають 19 500 грн.
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Менше грошей отримують жителі Харкова, Черкас та Хмельницького — по 18 300 та 18 тис. грн. Середні зарплати в Житомирі, Полтаві та Миколаєві становлять 17 500 грн. А найменше на місяць зароблять жителі Запоріжжя, де середня зарплата — 17 тис. грн.
Розміри середніх зарплат у містах України на кінець травня 2024 року:
- Київ — 23 500 грн
- Львів — 21 300 грн;
- Дніпро — 20 тис. грн;
- Ужгород — 20 тис. грн;
- Одеса — 20 тис. грн;
- Івано-Франківськ — 19 500 грн;
- Харків — 18 300 грн;
- Черкаси — 18 тис. грн;
- Хмельницький — 18 тис. грн;
- Житомир — 17 500 грн;
- Полтава — 17 500 грн;
- Миколаїв — 17 500 грн;
- Запоріжжя — 17 тис. грн.
Довідка Finance.ua:
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