В яких містах України найвищі середні зарплати — Finance.ua

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В яких містах України найвищі середні зарплати

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В яких містах України найвищі середні зарплати
В яких містах України найвищі середні зарплати
Вже традиційно найбільше заробляють кияни — середньомісячна зарплата у столиці сягає 23 500 грн. На другій сходинці опинився Львів, чиї жителі отримують в середньому 21 300 грн на місяць.
Про це сказано в статті Finance.ua Як змінилися найвищі середні зарплати в Україні за час повномасштабної війни: топ-5 галузей.
Далі йдуть Дніпро, Ужгород та Одеса — середні зарплати у цих трьох містах становлять по 20 тис. грн. Усього на 500 грн менше можна заробити в Івано-Франківську, де середньомісячні зарплати сягають 19 500 грн.
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Менше грошей отримують жителі Харкова, Черкас та Хмельницького — по 18 300 та 18 тис. грн. Середні зарплати в Житомирі, Полтаві та Миколаєві становлять 17 500 грн. А найменше на місяць зароблять жителі Запоріжжя, де середня зарплата — 17 тис. грн.
Розміри середніх зарплат у містах України на кінець травня 2024 року:
  • Київ — 23 500 грн
  • Львів — 21 300 грн;
  • Дніпро — 20 тис. грн;
  • Ужгород — 20 тис. грн;
  • Одеса — 20 тис. грн;
  • Івано-Франківськ — 19 500 грн;
  • Харків — 18 300 грн;
  • Черкаси — 18 тис. грн;
  • Хмельницький — 18 тис. грн;
  • Житомир — 17 500 грн;
  • Полтава — 17 500 грн;
  • Миколаїв — 17 500 грн;
  • Запоріжжя — 17 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

  • здається, літо — невдалий час для пошуку нової роботи. Адже рекрутери та керівники йдуть у відпустки, а бізнес-процеси ставлять на паузу до «високого» сезону восени. Дійсно, у цьому є сенс. Однак пошук роботи влітку має свої суттєві переваги. А особливо у 2024 році;
  • зазвичай на співбесіді роботодавець ставить запитання кандидату, оцінюючи його відповідність посаді. Проте співбесіда — це не односторонній процес. Пошукач також має ставити запитання роботодавцю, адже він теж шукає найкраще місце для роботи і повинен дізнатися максимум, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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