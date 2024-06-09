В Україні середня зарплата зросла майже на чверть — Finance.ua

В Україні середня зарплата зросла майже на чверть Сьогодні 08:09 — Особисті фінанси

В Україні середня зарплата зросла майже на чверть

Середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Хто заробляє найбільше

За даними Держстату, найвищий рівень заробітних плат зберігається у працівників у секторі інформації та телекомунікацій — 49 473 грн. Це на 35,6% більше, ніж рік тому.

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Крім того, працівники сфери фінансів, страхової діяльності отримують у середньому 18 903 грн (+18,2%), а на авіаційному транспорті - 34 699 грн (+30%).

Найменша зарплати зафіксовані у сферах:

функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — 11 063 грн (+15,1%);

творчості, мистецтва та розваг — 11 532 грн (+13,6%);

освіти — 12 649 грн (+14,4%).

Зазначається, що в Україні за минулий рік середня зарплата зросла на 17,5%. У реальному вимірі середня зарплата за 2023 рік була на 8,3% меншою, ніж до повномасштабного вторгнення росії.

фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2025 році складе 9639 грн (у цінах квітня 2024 року цей показник склав 8611 грн). Нагадаємо, за підрахунками Міністерства соціальної політики,у 2025 році складе(у цінах квітня 2024 року цей показник склав 8611 грн).

Підвищення мінімальної зарплати стосується не лише зарплати, а й багатьох інших виплат, таких як допомога безробітним та компенсації роботодавцям. Тому зростання мінімальної зарплати в цілому підтримає приватне споживання, а отже, відновлення економіки.

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