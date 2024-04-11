Зростання мінімалки. Нардеп пояснив, як це відіб'ється на економіці — Finance.ua

Зростання мінімалки. Нардеп пояснив, як це відіб'ється на економіці Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

Зростання мінімалки. Нардеп пояснив, як це відіб'ється на економіці

Підвищення мінімальної зарплати стосується не лише зарплати, а й багатьох інших виплат, таких як допомога безробітним та компенсації роботодавцям. Тому зростання мінімальної зарплати в цілому підтримає приватне споживання, а отже, відновлення економіки.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Главкому».

Як стало відомо, у цілому за 2024 рік мінімальна зарплата збільшиться на 19,4%. За словами Гетманцева, з урахуванням низької інфляції, це частково компенсує втрати у реальній мінімалці у 2022−2023 роках.

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«В умовах війни уряд змушений проводити зважену політику підвищення мінімалки. Вона спрямована на те, щоб будь-які такі підвищення не були болючими для бюджету і бізнесу, що могло трапитись, якби, приміром, її підвищили одразу у півтора чи два рази», — пояснює нардеп.

Водночас, за його словами, попри війну Україна має думати і про перспективу. Показник мінімальної зарплати є похідним від соціальної політики держави і рівня розвитку економіки.

Голова комітету пояснює: держава має прагнути встановлювати такий рівень мінімалки, який убезпечує людину праці від трудової бідності. В умовах України це означає, що якщо людина працює і отримує «білу» мінімальну зарплату, то вона не потрапить за цю межу.

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Гетманцев також акцентує увагу на тому, що мінімальна зарплата має бути конкурентоспроможною серед країн в регіоні, інакше держава продовжить буде постійним донором трудових ресурсів для сусідніх країн.

«Тут не повинно бути зайвих ілюзій. Диспаритет у показниках мінімальної зарплати в Україні (190 євро), Румунії (660 євро) і Польщі (990 євро) відповідає розриву у рівні подушового ВВП між нашими країнами, принаймні до війни», — зауважує депутат.

За його словами, зменшити цей диспаритет — означає забезпечити стійке зростання, масштабне відновлення після війни, повернення частини зовнішніх мігрантів, але це справа не одного року, бо «надто великою є наразі прірва».

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Водночас Данило Гетманцев додає, що євроінтеграція, яка побудована на політиці поступового вирівнювання доходів, і проактивна позиція держави у підвищенні мінімальної зарплати, детінізації зарплат сприятимуть вирішенню цього питання.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня мінімальну зарплату підвищили із 7100 до 8000 грн. В результаті збільшаться мінімальні суми податків для фізосіб-підприємців, крім того, також підвищать гарантований розмір пенсії для певної категорії.

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