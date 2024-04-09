У ВР обговорюють підвищення мінімалки до 9000 грн — Finance.ua
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У ВР обговорюють підвищення мінімалки до 9000 грн

Особисті фінанси
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У ВР обговорюють підвищення мінімалки до 9000 грн
У ВР обговорюють підвищення мінімалки до 9000 грн
У Верховній Раді обговорюють з Міністерством фінансів підвищення мінімальної зарплати у 2025 році до 9 тис. гривень.
Про це повідомила членкиня комітету Ради з питань бюджету Леся Забуранна (фракція «Слуга народу») в ефірі телемарафону, передають Українські Новини.
«Ми в бюджетному комітеті багато спілкуємося з Міністерством фінансів про критичну необхідність перегляду соціальних стандартів, і наразі є дискусія про те, щоб в наступному році було чергове підвищення мінімальної зарплати приблизно до 8 400 гривень і в кінці року або на початку наступного до 9 тис. гривень», — сказала вона.
Забуранна зазначила, що на сьогодні мінімальна зарплата становить 8 тис. гривень, хоча з урахуванням інфляції мала б сягати 8900 гривень.
«Якщо ми проаналізуємо логіку підвищення мінімальної заробітної плати, то на початку 2022 року вона становила 6500 (гривень), але за ці два роки інфляція становила майже 37%, і якщо перерахувати, то мінімальна зарплата мала б сягати 8900 (гривень)», — зазначила депутатка.

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Забуранна наголосила, що, попри бажання у Раді підвищувати соціальні стандарти, депутати і громадяни мають зважати на стан державного бюджету і розуміти, що сьогодні всі соціальні виплати, зарплати держслужбовцям, пенсії виплачуються за рахунок міжнародної допомоги і, відповідно, Україна має узгоджувати з міжнародними партнерами побажання і можливості.

Довідка Finance.ua:

  • З 1 квітня мінімальна зарплата в Україні підвищилась з 7100 гривень до 8000 гривень. У погодинному розмірі - 48 гривень.
  • Середня зарплата в Україні з 2022 по 2024 роки зросла на 30% або 4,5 тисячі гривень та становила на початку 2024 19,5 тисячі гривень.
  • Згідно з прогнозом МВФ, середня номінальна заробітна плата в Україні зросте на 15,9% у 2025 році, на 13,3% у 2026 році та на 10,5% у 2027 році.
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За матеріалами:
Українські Новини
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