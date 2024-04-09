У ВР обговорюють підвищення мінімалки до 9000 грн — Finance.ua

У ВР обговорюють підвищення мінімалки до 9000 грн Сьогодні 15:04 — Особисті фінанси

У ВР обговорюють підвищення мінімалки до 9000 грн

У Верховній Раді обговорюють з Міністерством фінансів підвищення мінімальної зарплати у 2025 році до 9 тис. гривень.

Про це повідомила членкиня комітету Ради з питань бюджету Леся Забуранна (фракція «Слуга народу») в ефірі телемарафону, передають Українські Новини.

«Ми в бюджетному комітеті багато спілкуємося з Міністерством фінансів про критичну необхідність перегляду соціальних стандартів, і наразі є дискусія про те, щоб в наступному році було чергове підвищення мінімальної зарплати приблизно до 8 400 гривень і в кінці року або на початку наступного до 9 тис. гривень», — сказала вона.

Забуранна зазначила, що на сьогодні мінімальна зарплата становить 8 тис. гривень, хоча з урахуванням інфляції мала б сягати 8900 гривень.

«Якщо ми проаналізуємо логіку підвищення мінімальної заробітної плати, то на початку 2022 року вона становила 6500 (гривень), але за ці два роки інфляція становила майже 37%, і якщо перерахувати, то мінімальна зарплата мала б сягати 8900 (гривень)», — зазначила депутатка.

Читайте також: Мінімальна зарплата та пенсія у 2024 році

Забуранна наголосила, що, попри бажання у Раді підвищувати соціальні стандарти, депутати і громадяни мають зважати на стан державного бюджету і розуміти, що сьогодні всі соціальні виплати, зарплати держслужбовцям, пенсії виплачуються за рахунок міжнародної допомоги і, відповідно, Україна має узгоджувати з міжнародними партнерами побажання і можливості.

Довідка Finance.ua:

З 1 квітня мінімальна зарплата в Україні підвищилась з 7100 гривень до 8000 гривень. У погодинному розмірі - 48 гривень.

Середня зарплата в Україні з 2022 по 2024 роки зросла на 30% або 4,5 тисячі гривень та становила на початку 2024 19,5 тисячі гривень.



Згідно з прогнозом МВФ, середня номінальна заробітна плата в Україні зросте на 15,9% у 2025 році, на 13,3% у 2026 році та на 10,5% у 2027 році.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.