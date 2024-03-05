Яку пенсію отримуватимуть українці з мінімальною зарплатою — Finance.ua
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Яку пенсію отримуватимуть українці з мінімальною зарплатою

Казна та Політика
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Чимало українців мають необхідний стаж і навіть більший, ніж потрібно. Проте їхні пенсії залишаються низькими. Річ у тому, що виплати залежать від розміру страхових внесків, які за них сплачували роботодавці. А на них безпосередньо впливають доходи. Стало відомо, на яку пенсію можуть розраховувати громадяни з мінімальною зарплатою.
У Пенсійному фонді повідомили, що у 2024 році українці, які офіційно отримують мінімалку і за яких роблять мінімальний соціальний внесок, не можуть отримати високу пенсію. Так, роботодавець сплачує податок у розмірі 1562 грн.
Нинішнього року мінімальна зарплата з 1 січня становила 7100 грн. Таким чином мінімальна пенсія зросла до 2361 грн. У 2023-му її розмір становив 2093 грн.
На мінімальну пенсію можуть розраховувати українці, які мають достатній страховий стаж. Як відомо, він щороку підвищуватиметься. У 2024-му для виходу на заслужений відпочинок потрібно накопичити 31 рік стажу, а у 2025-му — вже від 32 років. Вимога збільшуватиметься щорічно і до 2028-го буде потрібно вже 35 років стажу.
Нагадаємо, що мінімальна заробітна плата в Україні зросте ще раз у квітні - до 8000 грн.
Відомо, що пенсіонери, розрахунковий розмір пенсії яких менший за мінімальну, все одно отримують її. Держава доплачує різницю між «мінімалкою» та фактичною сумою, яку заробив громадянин.
У формулі розрахунку пенсії зарплату за останні три роки слід множити на відношення власної заробітної плати до середньої по Україні, на роки стажу та на 1%. Середня зарплата в Україні станом на 1 січня 2024 року складала 19 500 грн, а пенсія — 5385,3 грн.
За матеріалами:
Today.ua
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