Як працює скасування «зарплатного рабства»: банкіри поділились результатами — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Як працює скасування «зарплатного рабства»: банкіри поділились результатами Сьогодні 14:10

Як працює скасування «зарплатного рабства»: банкіри поділились результатами

Кілька років тому в Україні скасували так зване «зарплатне рабство». Відтак українці можуть самостійно вирішувати, в якому банку отримувати заробітну плату, пенсію або соцдопомогу. В українському Sense Bank розповіли, що менше ніж за рік до їхнього зарплатно-карткового проєкту приєдналися майже 1000 компаній з різних секторів економіки.

Антон Гонтаренко, Директор Департаменту розвитку зарплатних проєктів Сенс Банку, зазначає, що для клієнтів надзвичайно важливе дистанційне обслуговування та діджиталізація банківських послуг: «Наразі ми бачимо позитивний відгук щодо діджитал-оформлення зарплатного проєкту, тому продовжуємо розвивати цей напрям і створювати нові онлайн-продукти».

Також Sense Bank відзначив зростання популярності цифрових фінансових інструментів серед українців, зокрема, збільшення безготівкових операцій та активне використання мобільного застосунку Sense SuperApp. Статистика банку показує, що 80% транзакцій у торговельній мережі здійснюються за допомогою зарплатних карток.

Крім того, власники зарплатних карток все частіше користуються сервісом «зарплата раніше», якого немає в інших банках. Від початку 2024 року клієнти встановили лімітів на загальну суму 14,3 млн грн.

Для відкриття зарплатної картки в Sense Bank не потрібно відвідувати відділення: картку можна оформити дистанційно через QR-код або гіперпосилання, якщо компанія співпрацює з банком. Аналогів цьому цифровому рішенню на ринку України наразі немає. Пластикову версію картки доставляють «Новою поштою» безкоштовно у межах України, а також за кордон — у понад 200 країн.

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