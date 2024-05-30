Який розмір мінімальної заробітної плати очікувати у 2025 році — Finance.ua

Який розмір мінімальної заробітної плати очікувати у 2025 році Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Який розмір мінімальної заробітної плати очікувати у 2025 році

У Федерації професійних спілок України почали переговори про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2025 рік.

Зокрема, очікується зростання ВВП за підсумками 2024 року на рівні 3,5% та у 2025 році на 6%; інфляція (грудень до грудня) у 2024 році складе 8,3%, у 2025 році - 8,9%.

За підрахунками Міністерства соціальної політики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2025 році складе 9639 грн (у цінах квітня 2024 року цей показник склав 8611 грн).

«І розмір мінімальної заробітної плати має бути не нижче цього показника, проте рішення щодо підвищення мінімальної заробітної плати необхідно приймати з урахуванням реалій та фінансових можливостей бюджету», — наголосили в Мінсоцполітики.

У Міністерстві фінансів повідомили, що враховуючи фінансові можливості Держбюджету, ситуацію в країні та інші фактори, у поданому до КМУ проєкті Бюджетної декларації враховано встановлення мінімальної заробітної плати на 2025 рік на рівні 8000 грн.

Щодо розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС — на 2025 рік він прогнозується на рівні грудня 2024 року, який буде визначений в кінці поточного року.

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Перший заступник голови СПО об'єднань профспілок Олександр Шубін заявив, що Профспілкова сторона пропонує шукати рішення щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати між двома показниками:

фактичним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін, який озвучений під час переговорів Мінсоцполітики (9639 грн у 2025 р.);

розміром 50% від прогнозної середньомісячної заробітної плати працівників на кінець 2024 року (за попередніми розрахунками профспілок — 10 905 грн).

Також Олександр Шубін наголосив на необхідності:

вирівнювання посадового окладу (тарифної ставки) працівника І т.р. ЄТС та мінімальної заробітної плати;

продовження роботи з оптимізації структури та механізму визначення мінімальної заробітної плати, яку Мінекономіки розпочало у 2021 році;

актуалізації мінімальної заробітної плати протягом 2025 року;

підсилення ролі колективно-договірної складової.

У той же час, заступник голови СПО роботодавців Сергій Біленький висловився за підвищення мінімальної заробітної плати у 2025 році до 8500 гривень (на 6% - 8,5% від поточного рівня відповідно до інфляційних очікувань та можливостей держави).

Мінімальна зарплата у 2024 році

Розмір мінімальної зарплати закладається в державний бюджет. Так, на 2024 рік встановлені такі показники:

з 1 січня — 7 100 грн у місячному розмірі або 42,60 грн в погодинному;

з 1 квітня — 8 тис. грн та 48 грн за годину.

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Відповідно до листа Міністерства фінансів від 07.08.2023 р. № 4 110−08−2/21 527 прогнозний розмір мінімальної заробітної плати:

з 01 січня 2025 року — 8 370 грн;

з 01 січня 2026 року — 8 956 грн.

Тобто в майбутньому мінімальна зарплата зростатиме.

Підвищення мінімальної зарплати стосується не лише зарплати, а й багатьох інших виплат, таких як допомога безробітним та компенсації роботодавцям. Тому зростання мінімальної зарплати в цілому підтримає приватне споживання, а отже, відновлення економіки.

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