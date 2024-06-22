ТОП-5 незручних питань, які варто поставити роботодавцю на співбесіді — Finance.ua

ТОП-5 незручних питань, які варто поставити роботодавцю на співбесіді Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

ТОП-5 незручних питань, які варто поставити роботодавцю на співбесіді, Фото: freepik

Зазвичай на співбесіді роботодавець ставить запитання кандидату, оцінюючи його відповідність посаді. Проте співбесіда — це не односторонній процес. Пошукач також має ставити запитання роботодавцю, адже він теж шукає найкраще місце для роботи і повинен дізнатися максимум, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому.

Фахівці budni.robota.ua зібрали кілька питань, можливо, не зовсім зручних для працедавця, які точно допоможуть зрозуміти, чи варто пошукачеві витрачати час та сили на нього.

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Питання 1. Які перспективи розвитку на цій посаді

Для початку ви повинні розуміти карʼєрні плани для самого себе: що справді важливо, куди ви рухаєтеся і ким себе бачите в перспективі. Тоді відповідь роботодавця буде корисною для вас.

Від рекрутера тут важливо почути про чіткі шляхи розвитку для конкретної посади: як вертикальні, так і горизонтальні. Також ця відповідь покаже, чи готова компанія вкладатися у своїх співробітників та розвивати їх навички.

Добре, якщо у ній звучить конкретика без розмитих «Ви отримаєте досвід роботи в крутій команді», а щось на кшталт «Наша компанія постійно розвивається, у вас буде нагода отримати компенсацію навчання (добре, якщо вкажуть, якого саме), а також розширення кола обовʼязків та можливість згодом очолити команду».

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Це питання, зокрема, покаже роботодавцю вашу зацікавленість у роботі в цій компанії на тривалу перспективу, прагнення до результату та саморозвитку.

Питання 2. Чи є додаткові обовʼязки на посаді, окрім озвучених раніше

Кандидатам може здаватися, що це неважливе запитання, бо всі обовʼязки прописані у вакансії, ще й обговорені раніше.

Проте це не так, адже інколи роботодавець може не розповісти про розширення зони відповідальності, яке передбачається на цій посаді згодом.

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Також тут ви можете дізнатися деякі важливі нюанси щодо відряджень чи специфічних негласних обовʼязків.

Питання 3. Яких результатів ви очікуєте від фахівця на цій посаді

Відповідь на це запитання дасть змогу зрозуміти, наскільки вам імпонують очікування роботодавця та чи готові ви їх здійснити, чи маєте достатньо досвіду та навичок для цього.

Не зайвим також буде запитати про те, які проєкти ви будете реалізовувати, завдяки яким ресурсам та в які терміни.

Також уточніть про КРІ. Адже саме вони будуть впливати на розвиток вашої карʼєри та фінансову винагороду. Отже, ви дізнаєтеся і цілі компанії, і те, чим вони вимірюються.

Фахівці зазначаютю, що потрібно уточнити, від чого залежатимуть ваші КРІ та заробітна плата на основі них. Інколи обовʼязки та цілі одні, а КРІ складаються на основі виконання зовсім інших показників.

Питання 4. Як працівники на схожих посадах досягали успіху

Показником відповідального роботодавця є низька плинність кадрів, коли більшість співробітників працюють понад рік-два. А якщо серед цих працівників є реальні історії успіху — ще краще.

Адже це не на словах показує, що компанія цінує своїх співробітників, вкладається у їхній розвиток і дає змогу розвиватися.

У таких компаніях працівники часто приходять на найнижчі позиції та досягають карʼєрних висот.

Питання 5. Наскільки часто у працівників трапляються овертайми

Сьогодні важко уявити будь-яку роботу, яка вписується лише в рамки відведеного робочого часу, без прохань затриматися або хоча б повідомлень в робочі чати у вільний час. Тому краще дізнатися про робоче навантаження заздалегідь та зрозуміти, як воно впишеться у ваш work-life balance.

Під час цього питання важливо бути мʼякими та тактовними, щоб у рекрутера не склалося враження, що ви взагалі не хочете працювати.

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Поясніть, що ви без проблем затримаєтеся за нагальної потреби, але маєте знати, чи будете мати вільний час, на який розраховуєте.

Якщо ж перепрацювання в компанії трапляються досить часто, уточніть, чи вони якось компенсуються.

Наприкінці співбесіди, коли ви вже поставили всі свої питання, можна сказати, що ви зацікавлені у цій роботі та вам імпонує компанія, і якщо у рекрутера є якісь питання чи сумніви щодо вашої кандидатури — готові їх обговорити.

Так у вас буде змога наостанок нагадати про свої переваги, вже на основі ваших запитань, та навіть розвіяти сумніви роботодавця.

18 903 грн. Нагадаємо, за даними Держстату, середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила

9639 грн (у цінах квітня 2024 року цей показник склав 8611 грн). За підрахунками Міністерства соціальної політики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2025 році складе(у цінах квітня 2024 року цей показник склав 8611 грн).

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