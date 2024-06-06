У Польщі бракує працівників на сезонні роботи: зарплата 50−90 тис грн на місяць — Finance.ua

У Польщі бракує працівників на сезонні роботи: зарплата 50−90 тис грн на місяць Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

У Польщі бракує працівників на сезонні роботи: зарплата 50−90 тис грн на місяць

У Польщі зарплати зросли на 14,4% порівняно з минулим роком. Так, Головне статистичне управління Польщі оприлюднило дані про середню зарплату по країні в першому кварталі 2024 року. Вона складає 8147,38 злотих (82,4 тис злотих).

Про це пише uamedia.eu

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«На сезонних роботах нині можна заробити до 9 тис злотих. Це короткострокова робота в агросекторі, де зарплата залежить від кількості робочих годин і продуктивності. Така робота підходить людям, які звикли до фізичної роботи. В основному, її обирають українці, які живуть в селах і мають власні господарства», — пояснює директорка рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яна Семенюк.

За словами експертки, також це може бути сезонна робота на будівництві чи логістичних складах з пакування одягу. З огляду на наближення сезону розпродажів кількість вакансій в сфері логістики значно збільшується.

Де дефіцит кадрів

Крім цього, польські роботодавці пропонують роботу на виробництві, в автомобільній галузі та сфері послуг, де також у літній сезон кількість вакансій росте. Фактично в кожній з цих галузей стикаються з дефіцитом кадрів. Роботодавці в сфері послуг та готельному бізнесі нарікають на те, що складно найти працівників на зарплату у 6 тис. злотих нетто (60,6 тис. грн). Дефіцит транспортної галузі теж вагомий: за різними оцінками, не вистачає від 150 до 300 тис. водіїв.

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«Польща вже другий рік поспіль відчуває такий серйозний кадровий голод у літній сезон. Це пов’язано з тим, що українці, які зазвичай приїжджали до Польщі на сезонні роботи, тепер також можуть заробляти у Німеччині, Нідерландах чи інших країнах Західної Європи вдвічі-втричі більше», — пояснює Мар’яна Семенюк.

Станом на березень у Польщі було 50,5 тис вакансій. За даними щорічного дослідження Барометр професій, цьогоріч у 27-ми професіях відчутний кадровий дефіцит. Є галузі, де його не вдається подолати щороку: не вистачає працівників, серед іншого, працівників у торгівлі, промисловості, охороні здоров’я, соціальній допомозі. У нинішньому році також відчутна нестача кадрів у силових структурах та вчителів. В жодній професії немає надлишку.

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Рівень безробіття

Стабільно рекордно низький рівень безробіття у Польщі, який згідно з даними Євростату становить 2,9%, є другим найнижчим у ЄС (за даними Міністерства сім'ї Польщі, яке має іншу методологію розрахунку, рівень безробіття становить 5,1%).

Польща намагається вгамувати свій кадровий голод залученням працівників з Азії та Латинської Америки. Хоча найбільшою групою іноземних громадян, зареєстрованих в ZUS, залишаються українці (на кінець квітня 2024 року кількість становила 762 541 осіб або, 66,7% від всіх іноземців), зараз в Польщі помітно зростає частка працівників з Азії та Латинської Америки.

Довідка Finance.ua:

Польща суттєво скорочує грошові допомоги українським біженцям з 1 липня 2024 року : скасовується допомога 300 злотих по прибутті, безкоштовне проживання та харчування протягом 120 днів (окрім проживання в осередках масового розміщення).

: скасовується допомога 300 злотих по прибутті, безкоштовне проживання та харчування протягом 120 днів (окрім проживання в осередках масового розміщення). Допомоги на дітей 800+ і 300+ виплачуватимуться тільки за умови відвідування дітьми шкільного віку шкіл на території Польщі.

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