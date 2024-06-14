LinkedIn додає ШІ, який допоможе написати резюме і знайти роботу — Finance.ua
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LinkedIn додає ШІ, який допоможе написати резюме і знайти роботу

Технології&Авто
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LinkedIn додає ШІ, який допоможе написати резюме і знайти роботу
LinkedIn додає ШІ, який допоможе написати резюме і знайти роботу
Хвиля популярності штучного інтелекту не могла оминути LinkedIn. Платформа давно почала експериментувати з цією технологією, щоб розробити корисні інструменти для шукачів роботи.
У жовтні з’явився набір інструментів на базі OpenAI, а через місяць — інструменти, що допомагають створювати профілі, оголошення про вакансії та сторінки компаній. А нещодавно компанія знову оновила функціонал платформи та додала низку нових можливостей для своїх преміумпідписників, які шукають роботу.
Нові функції включають персоналізовані резюме, написання супровідних листів за допомогою ШІ та зручніший пошук роботи.
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Мета цих змін — зробити трохи простішими та швидшими деякі з найбільш виснажливих аспектів пошуку вакансій. Наприклад, завдяки оновленій функції пошуку роботи тепер можна шукати вакансії за запитами на кшталт «знайдіть повністю віддалену роботу у сфері маркетингу з зарплатою не менше $100 тис. на рік» або «знайдіть вакансії з розвитку бізнесу в біотехнологіях».
Описи виглядають не дуже складно, але кожен, хто хоч раз шукав роботу на LinkedIn без допомоги ШІ, знає, що буває важко звузити список вакансій за допомогою ключових слів.
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Коли користувач знайде цікаву вакансію, ШІ-асистент надасть відгук про його кваліфікацію і допоможе з подачею заявки. Ви також можете завантажити поточне резюме, і штучний інтелект LinkedIn орієнтуватиметься на опис вакансії та надасть поради щодо того, як його краще оновити. Це можуть бути пропозиції щодо конкретного досвіду, який слід підкреслити, або порада переписати якісь розділи. Так само LinkedIn може створювати супровідні листи на основі вашого досвіду та вакансії, на яку ви хочете податися.
Журналісти перевірили роботу інструменту і визначили, що він може бути корисним для людей, які подають заявки на десятки вакансій одночасно. Продакт-менеджер LinkedIn Рохан Раджив каже, що ці інструменти мають стати для користувачів скоріше відправною точкою, ніж універсальним рішенням. «Ми хочемо зробити так, щоб людям, яким важко розповісти свою історію, важко дивитися на порожній екран, намагаючись скласти щось разом, було простіше хоча б почати», — розповідає він у коментарі.
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Але він також зазначає, що платформа поки що знаходиться на ранніх стадіях впровадження ШІ та з часом може автоматизувати більшу частину процесу подання заявок на роботу.
За матеріалами:
root-nation
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