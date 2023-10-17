LinkedIn звільнить ще майже 700 співробітників у рамках другої хвилі скорочень — Finance.ua

LinkedIn звільнить ще майже 700 співробітників у рамках другої хвилі скорочень Сьогодні 22:33 — Фондовий ринок

LinkedIn звільнить ще майже 700 співробітників у рамках другої хвилі скорочень

Соцмережа LinkedIn оголосила, що звільнить 668 співробітників у своїх інженерних, HR і фінансових командах в рамках другого раунду скорочень в цьому році на тлі уповільнення зростання доходів.

Про це пише Reuters.

Ці скорочення, які зачіпають понад 3% 20-тисячного персоналу, додаються до десятків тисяч втрат робочих місць цього року в технологічному секторі на тлі невизначених економічних перспектив, пише агентство.

«Поки ми адаптуємо наші організаційні структури та оптимізуємо процес прийняття рішень, ми продовжуємо інвестувати в стратегічні пріоритети нашого майбутнього і гарантувати, що ми продовжуватимемо надавати цінність нашим клієнтам», — йдеться в повідомленні LinkedIn.

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За даними рекрутингової компанії Challenger, Gray & Christmas, у першій половині року в технологічному секторі було звільнено 141 516 працівників порівняно з близько 6 тис. рік тому.

LinkedIn заробляє гроші за рахунок продажу реклами та стягування плати за підписку з професіоналів у сфері рекрутингу.

У четвертому кварталі 2023 фінансового року дохід LinkedIn збільшився на 5% порівняно з попереднім роком, тоді як у попередньому кварталі він зріс на 10%.

Раніше LinkedIn скоротила 716 робочих місць у зв’язку з падінням попиту, а також закриває свій додаток для пошуку роботи в Китаї.

Економічна Правда За матеріалами:

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