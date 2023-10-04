LinkedIn додасть функції ШІ для полегшення пошуку кандидатів на роботу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

LinkedIn додасть функції ШІ для полегшення пошуку кандидатів на роботу

Технології&Авто
35
LinkedIn додасть функції ШІ для полегшення пошуку кандидатів на роботу
LinkedIn додасть функції ШІ для полегшення пошуку кандидатів на роботу
Соціальна мережа LinkedIn додасть функції штучного інтелекту до свого основного бізнесу, що дозволить рекрутерам знаходити кандидатів на роботу, а фахівцям з маркетингу створювати рекламні кампанії.
Про це повідомляє Reuters.
Соціальна мережа, що належить корпорації Майкрософт, використовує для розробки своїх функцій технологію OpenAI, творця ChatGPT. Компанія, дохід якої за попередні 12 місяців становив понад 15 млрд дол., не планує стягувати додаткову плату за нові функції.
Тепер компʼютер, наприклад, зможе запитати рекрутера, чи зацікавлений він у кваліфікованих кандидатах з іншого міста, де компанія також має офіси, чи людей, чиї посади не збігаються, але мають схожі навички.
Читайте також
LinkedIn додає подібні інструменти для професіоналів з продажу, які шукають потенційних клієнтів, а також представляє інструмент, який використовуватиме штучний інтелект для читання веб-сайту компанії та створення маркетингової кампанії для продуктів і послуг для бізнесу, які потім запускатимуться на сайті LinkedIn.
LinkedIn має понад 950 мільйонів учасників, переважна більшість з яких не платить за послугу. Його основним напрямком діяльності є стягнення грошей із рекрутерів, спеціалістів із маркетингу та продажів за доступ до його бази даних.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.