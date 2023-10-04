LinkedIn додасть функції ШІ для полегшення пошуку кандидатів на роботу — Finance.ua

LinkedIn додасть функції ШІ для полегшення пошуку кандидатів на роботу Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

LinkedIn додасть функції ШІ для полегшення пошуку кандидатів на роботу

Соціальна мережа LinkedIn додасть функції штучного інтелекту до свого основного бізнесу, що дозволить рекрутерам знаходити кандидатів на роботу, а фахівцям з маркетингу створювати рекламні кампанії.

Про це повідомляє Reuters.

Соціальна мережа, що належить корпорації Майкрософт, використовує для розробки своїх функцій технологію OpenAI, творця ChatGPT. Компанія, дохід якої за попередні 12 місяців становив понад 15 млрд дол., не планує стягувати додаткову плату за нові функції.

Тепер компʼютер, наприклад, зможе запитати рекрутера, чи зацікавлений він у кваліфікованих кандидатах з іншого міста, де компанія також має офіси, чи людей, чиї посади не збігаються, але мають схожі навички.

LinkedIn додає подібні інструменти для професіоналів з продажу, які шукають потенційних клієнтів, а також представляє інструмент, який використовуватиме штучний інтелект для читання веб-сайту компанії та створення маркетингової кампанії для продуктів і послуг для бізнесу, які потім запускатимуться на сайті LinkedIn.

LinkedIn має понад 950 мільйонів учасників, переважна більшість з яких не платить за послугу. Його основним напрямком діяльності є стягнення грошей із рекрутерів, спеціалістів із маркетингу та продажів за доступ до його бази даних.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.