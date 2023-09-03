Вища освіта не важлива? Звіт LinkedIn показав, що роботодавців усе менше цікавлять дипломи шукачів — Finance.ua
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Вища освіта не важлива? Звіт LinkedIn показав, що роботодавців усе менше цікавлять дипломи шукачів

Особисті фінанси
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Вища освіта не важлива? Звіт LinkedIn показав, що роботодавців усе менше цікавлять дипломи шукачів
Вища освіта не важлива? Звіт LinkedIn показав, що роботодавців усе менше цікавлять дипломи шукачів
За даними LinkedIn, роботодавці почали рідше вказувати вимоги до освітнього рівня в описі вакансій. Натомість їх цікавлять hard і soft skills шукачів.
Про це пише Work.ua.
«Нових випускників чекають погані новини, оскільки HR зміщують увагу з дипломів на рекрутинг на основі кваліфікації», — такий висновок зробило видання Business Insider на основі звіту від LinkedIn.
«Рекрутинг на основі реальних навичок, а не освітніх дипломів, має стати золотим стандартом найму», — одна з ключових думок дослідження.
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Опитування показало, що 75% фахівців із підбору персоналу насамперед звертають увагу на конкретні навички кандидата, а не на інші характеристики, як-от освіту.
Автори дослідження звертають увагу, що у Великій Британії за рік на 90% зросла частка вакансій, де освіта не була обовʼязковою умовою. Також у США 20% пропозицій про роботу не містять вимоги навіть про диплом бакалавра, тоді як у 2021 році таких вакансій було лише 15%. Підкреслимо, що мова йде саме про вакансії, розміщені на LinkedIn.
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Загальну тенденцію поділяють і компанії, що завжди мали суворі критерії добору шукачів: IBM, Accenture, Dell, Bank of America, Google, Tesla тощо. «Ступінь завжди буде критично важливим для певної роботи, але є низка захопливих можливостей і альтернативних шляхів для людей, які не навчалися в університеті», — підкреслює Джош Графф, керуючий директор LinkedIn.
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Які саме навички шукають роботодавці? Інший звіт LinkedIn — Future of Work — показує, що 92% керівників компаній у США очікують від кандидатів таких якостей:
  • комунікабельність;
  • гнучкість;
  • професійна етика;
  • робота в команді;
  • уміння проводити презентації;
  • самоконтроль.
Але також зі звіту LinkedIn зрозуміло, що переміщення акцентів з дипломів на реальні компетенції — не примха, а необхідність. Адже великі компанії вказують на низьку якість освіти та недостатню кваліфікацію випускників. Зокрема, KPMG, PWC і Deloitte довелося запроваджувати додаткове навчання, щоб адаптувати новачків до роботи.
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Зниження якості освіти автори звіту повʼязують з пандемією та віддаленим форматом навчання. Проблема, очевидно, актуальна і для України, адже в умовах війни велика частина закладів освіти викладає дистанційно та стикається з низкою труднощів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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