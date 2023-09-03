Вища освіта не важлива? Звіт LinkedIn показав, що роботодавців усе менше цікавлять дипломи шукачів — Finance.ua

Вища освіта не важлива? Звіт LinkedIn показав, що роботодавців усе менше цікавлять дипломи шукачів Сьогодні 18:49 — Особисті фінанси

Вища освіта не важлива? Звіт LinkedIn показав, що роботодавців усе менше цікавлять дипломи шукачів

За даними LinkedIn, роботодавці почали рідше вказувати вимоги до освітнього рівня в описі вакансій. Натомість їх цікавлять hard і soft skills шукачів.

Про це пише Work.ua.

«Нових випускників чекають погані новини, оскільки HR зміщують увагу з дипломів на рекрутинг на основі кваліфікації», — такий висновок зробило видання Business Insider на основі звіту від LinkedIn

«Рекрутинг на основі реальних навичок, а не освітніх дипломів, має стати золотим стандартом найму», — одна з ключових думок дослідження.

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Опитування показало, що 75% фахівців із підбору персоналу насамперед звертають увагу на конкретні навички кандидата, а не на інші характеристики, як-от освіту.

Автори дослідження звертають увагу, що у Великій Британії за рік на 90% зросла частка вакансій, де освіта не була обовʼязковою умовою. Також у США 20% пропозицій про роботу не містять вимоги навіть про диплом бакалавра, тоді як у 2021 році таких вакансій було лише 15%. Підкреслимо, що мова йде саме про вакансії, розміщені на LinkedIn.

Загальну тенденцію поділяють і компанії, що завжди мали суворі критерії добору шукачів: IBM, Accenture, Dell, Bank of America, Google, Tesla тощо. «Ступінь завжди буде критично важливим для певної роботи, але є низка захопливих можливостей і альтернативних шляхів для людей, які не навчалися в університеті», — підкреслює Джош Графф, керуючий директор LinkedIn.

Які саме навички шукають роботодавці? Інший звіт LinkedIn — Future of Work — показує, що 92% керівників компаній у США очікують від кандидатів таких якостей:

комунікабельність;

гнучкість;

професійна етика;

робота в команді;

уміння проводити презентації;

самоконтроль.

Але також зі звіту LinkedIn зрозуміло, що переміщення акцентів з дипломів на реальні компетенції — не примха, а необхідність. Адже великі компанії вказують на низьку якість освіти та недостатню кваліфікацію випускників. Зокрема, KPMG, PWC і Deloitte довелося запроваджувати додаткове навчання, щоб адаптувати новачків до роботи.

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Зниження якості освіти автори звіту повʼязують з пандемією та віддаленим форматом навчання. Проблема, очевидно, актуальна і для України, адже в умовах війни велика частина закладів освіти викладає дистанційно та стикається з низкою труднощів.

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