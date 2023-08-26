Масові звільнення в минулому. Аналітики очікують збільшення технічних вакансій вже найближчим часом — Finance.ua

Масові звільнення в минулому. Аналітики очікують збільшення технічних вакансій вже найближчим часом Вчора 18:17 — Особисті фінанси

Масові звільнення в минулому. Аналітики очікують збільшення технічних вакансій вже найближчим часом

Аналітики з Bernstein Research вважають, що звільнення технарів закінчилися і в найближчому майбутньому, вірогідно, нас чекає збільшення кількості відкритих вакансій.

Про це повідомив Insider.

Масові звільнення вже в минулому?

Останнє оновлення показало 4 937 звільнень в технологічному секторі за серпень на даний момент. Якщо нічого не зміниться, то загалом за місяць має бути близько 11 тисяч звільнень.

Це значно менше, ніж за перші шість місяців 2023 року, коли було звільнено понад 300 000 працівників, або ж в середньому 51 тис. в місяць.

«Спад вакансій закінчився. Звільнення технічних працівників різко сповільнилися. Коли найм почне прискорюватися?» — пишуть Bernstein Research.

Великою мірою на статистику вплинули компанії-розробники ШІ.

Цього року ШІ-стартапи зібрали мільярди доларів, і коли вони, наприклад, не купують графічні процесори від Nvidia, то витрачають частину своїх грошей на найм спеціалістів зі штучного інтелекту.

Наприклад, наразі на веб-сайті OpenAI 60 відкритих вакансій.

Більшість великих технологічних компаній також припинили звільнення, а деякі навіть почали знову наймати співробітників, яких звільнили лише кілька місяців тому.

Meta скоротила 25% своєї робочої сили під час кількох раундів скорочень. А зараз же компанія почала повертати частину з них на роботу.

У січні Amazon скоротив 25 тисяч співробітників. Проте вже у лютому віце-президент з персоналу Ян Вілсон повідомляв, що компанія починає повторно наймати деяких звільнених працівників.

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