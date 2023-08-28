Ким працювати у державному секторі? 10 цікавих вакансій — Finance.ua

Ким працювати у державному секторі? 10 цікавих вакансій Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Ким працювати у державному секторі? 10 цікавих вакансій

З початком повномасштабного вторгнення в українців значно підвищився інтерес до працевлаштування в державному секторі. Зросла кількість кандидатів, які хочуть працювати в Збройних Силах України, Національній поліції, міських радах, Національному банку тощо.

Експерти порталу robota.ua підготували добірку вакансій у державному секторі. Адже ми, українці, маємо допомагати державі підтримувати економіку та працювати на перемогу.

Лоу-код розробник в «Українські спеціальні системи»

📍 Київ

Державне підприємство запрошує до команди фахівців для роботи в рамках нового проєкту «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів».

Очікування від кандидатів: досвід роботи: Middle Java Software Engineer (від 3-х років); розуміння SDLC та досвід побудови процесу розробки з використанням Scrum-методології; знання нотацій моделювання бізнес-процесів; розуміння визначених протоколів інтеграції (REST, SOAP) та досвід тестування інтеграцій; досвід використання ScriptTask в рамках моделювання бізнес-процесів; вміння діагностувати працездатність написаного скрипту; досвід моделювання UI-форм.

Змінний помічник капітана у Службу флоту БД «Днітровець»

📍 Білгород-Дністровський

Державне підприємство оголошує про вакансію. На що звертає увагу роботодавець: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст); стаж роботи в складі машинної команди — не менше 6 місяців. Анонсується періодичне підвищення кваліфікації працівників.

Головний спеціаліст відділу управління персоналом у Київський обласний центр зайнятості

📍 Київ

Державна установа запрошує на роботу фахівців з вищою освітою в галузі права та освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр або молодший бакалавр.

Майбутній працівник буде вести прийом документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби; обчислювати стаж роботи та державної служби, вести облік стажу роботи та працівників апарату; готуватиме документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами; вестиме табель обліку використаного часу працівниками, опрацьовуватиме листи тимчасової непрацездатності, формуватиме графік відпусток персоналу тощо.

Ризик-менеджер Департаменту ризик-менеджменту в Національний банк України

📍 Київ

Очікування від кандидатів: повна вища економічна, фінансова, технічна або фізико-математична освіта; досвід роботи від 4 до 7 років за напрямом управління фінансовими ризиками; досвід роботи у фінансових та аудиторських компаніях від 6−9 років; наявність сертифікації CFA/FRM (буде перевагою); рівень англійської мови — не нижче B1; глибоке розуміння інструментів грошового ринку та ринку цінних паперів, зокрема ринку єврооблігацій; розуміння та вміння працювати з математичними моделями; знання законодавства України та міжнародного досвіду, у тому числі щодо банківської діяльності; упевнений користувач MS Excel.

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Поліцейський роти обслуговування міста в Патрульну поліцію України

📍 Мукачево

Майбутнім поліцейським анонсується : можливості кар'єрного зростання та розвитку; навчальний курс тривалістю 6 місяців; забезпечення сучасним обладнанням та формою. Заробітна плата на посаді — від 18 600 грн + додаткова винагорода в розмірі до 30 000 грн на період дії воєнного стану. Майбутній поліцейський може розраховувати на щорічну оплачувану відпустку тривалістю від 30 днів; безкоштовне медичне обслуговування його та членів сім'ї; можливість отримання вищої освіти у відомчих навчальних закладах за державним замовленням; забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу та компенсація витрат за винаймання житла тощо.

Директор Львівської комунальної установи «Трудовий архів» у Львівську міську раду

📍 Львів

Вимоги:

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст;

стаж роботи за фахом в державній службі чи органах місцевого самоврядування не менше 3 років або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років;

володіння державною мовою.

Важливі знання Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону «Про національний архівний фонд та архівні установи». Відгукнутися можна тут.

Начальник управління забезпечення в «Укрзалізниця»

📍 Київ

Запрошують стати частиною команди філії «Пасажирська компанія». Для роботодавця важливі: повна вища освіта (бажано — технічна); досвід роботи за напрямом діяльності від 5 років на виробничих підприємствах; володіння ПК на рівні впевненого користувача; навички ведення ефективних переговорів та стратегічного мислення; навички бізнес-планування; знання специфіки ринку закупівель.

Інспектор прикордонної служби, водій у Державну прикордонну службу України

📍 Рівне

На роботу запрошують кандидатів з вищою, професійно-технічною або повною загальною середньою освітою; придатних до військової служби за станом здоров’я; без судимості; які знають законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух, правила дорожнього руху, охорони праці, пожежної безпеки; мають посвідчення водія (категорія В, С, D).

Начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям

📍 Департамент охорони здоров’я КМДА

Серед обов’язків на посаді:

участь у розробці аналітичних матеріалів, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, що входять до компетенції відділу;

участь у роботі комісій по розгляду скарг, звернень;

контроль за додержанням вимог законодавства, правил, нормативів, стандартів у сфері охорони здоров’я суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері охорони здоров’я;

робота із закладами охорони здоров’я, що входять до компетенції відділу.

Експерт з роботи з міжнародними партнерами

📍 Національна служба здоров’я України

Основні вимоги до кандидатів:

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

досвід роботи та співпраці за міжнародним напрямком;

знання англійської мови не нижче рівня С1.

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