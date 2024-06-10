Офіційні цифри не збігаються з тим, що реально відбувається на ринку праці — Конфедерація роботодавців — Finance.ua

Офіційні цифри не збігаються з тим, що реально відбувається на ринку праці — Конфедерація роботодавців Сьогодні 16:29 — Особисті фінанси

Офіційні цифри не збігаються з тим, що реально відбувається на ринку праці — Конфедерація роботодавців

Міністерство економіки України провело онлайн опитування роботодавців на тему нестачі кадрів на ринку праці. Яка ситуація та що очікується на ринку праці після закінчення війни.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України.

Він вважає, що насправді рівень безробіття менший. Методика, за якою проводили дослідження, можливо коректна у мирний час. Тому ця цифра умовна.

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«Офіційні цифри та те, що відбувається реально на ринку праці, не зовсім збігаються і відповідають дійсності. Сьогодні на обліку по безробіттю у Службі зайнятості стоїть приблизно 121 тисяча людей. З них десь 90 тисяч — жінки, 30 тисяч — чоловіки. Але коли ми дивимося на статистику дослідження від Нацбанку, наприклад, бачимо, що рівень безробіття в Україні в районі 14%. Цифри не відповідають реальній дійсності. Але проблема нестачі кваліфікованих кадрів дійсно серйозна та викликає занепокоєння у бізнесу», — зазначив Мірошниченко.

За словами президента Конфедерації роботодавців України, у Києві вакансії є. Продавці, кухарі та працівники зі сфери послуг завжди були в дефіциті. І зараз так само.

«Цікава тенденція — на касах, наприклад, супермаркетів з’явилося багато старших людей. Ми, до речі, зверталися до Мінекономіки та уряду щодо того, щоб попросити людей, які зараз на пенсії, на певний час повернутися до роботи, поки наші хлопці та дівчата захищають Україну. Також у цьому контексті ми говорили про людей з інвалідністю, жінок, які могли б опанувати стереотипна „чоловічі“ професії», — додав президент Конфедерації роботодавців України.

Мірошниченко впевнений, що проблеми з кадрами в Україні надовго. Вони не закінчаться після війни. Навпаки, загостряться.

«Уже зараз дефіцитні практично всі фахівці. Усе що пов’язано з енергетикою: слюсарі, монтажники. Будівельні професії. Водії. Після закінчення війни буде складно, бо нам прийдеться відбудовувати все, скрізь і одночасно. І це буде проблемою», — підсумував він.

Нагадаємо, за використання праці неоформлених працівників роботодавець притягується до відповідальності. У 2024 році ці штрафи стають відчутними — понад 120 тис. гривень.

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Громадське радіо За матеріалами:

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