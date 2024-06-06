До 128 тис. грн: які штрафи за незабезпечення легальної праці в 2024 році — Finance.ua

До 128 тис. грн: які штрафи за незабезпечення легальної праці в 2024 році Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

До 128 тис. грн: які штрафи за незабезпечення легальної праці в 2024 році

За використання праці неоформлених працівників роботодавець притягується до відповідальності. У 2024 році ці штрафи стають відчутними — понад 120 тис. гривень.

Нагадаємо, з 1 січня та 1 квітня мінімальну зарплату підвищили з 6,8 тис. до 7,1 тис. та 8 тис. грн відповідно. Це стало причиною збільшення штрафів.

Зокрема, штраф за неофіційне працевлаштування чи виплату заробітної плати «в конверті зріс до 80 тис. грн за кожного працівника.

Відповідно до закону, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту),

оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу, установленого на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої - третьої груп, застосовується попередження. Більше детально — за посиланням.

У 2024 році суми штрафів за незабезпечення легальної праці

Штраф за перешкоджання здійснення інспекцій чи недопуск інспекторів становить 16 розмірів мінімальної зарплати, тобто 128 тис. грн.

Штраф за працівників, яких було допущено до роботи без офіційного оформлення чи яким виплачували заробітну плату без сплати податків і внесків становить 10 мінімальних зарплат, тобто 80 тис. грн за кожного.

Передбачене попередження для юросіб та індивідуальних підприємців — платників єдиного податку першої-третьої груп.

Штраф за працівника, якому не було надано законних гарантій та пільг — чотири мінімальні зарплати, тобто 32 тис. грн.

Штраф за порушення термінів виплати заробітної плати чи за неповну виплату, за перешкоджання здійснення інспекцій три мінімальні зарплати, тобто 24 тис. грн.

Штраф за працівників, яким не було забезпечено мінімум державних гарантій в оплаті праці — дві мінімальні зарплати, тобто 16 тис. грн.

Штраф за інші порушення трудового законодавства — одна мінімальна зарплата, тобто 8 тис. грн, за повторне порушення протягом року — удвічі більше, тобто 16 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

З-поміж областей-лідерів незмінними лишилися зарплати у Львівській (20 000 грн) і Дніпропетровській (19 000 грн) областях. Після 4 місяців плато збільшився розмір середньої зарплати на Харківщині (+500 грн до 18 000 грн). Також цей показник зріс у Київській (+400 грн до 22 400 грн) та Одеській (+600 грн до 20 000 грн) областях.

Найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн.

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