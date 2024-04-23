Як зросла кількість офіційно безробітних українців (інфографіка) — Finance.ua
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Як зросла кількість офіційно безробітних українців (інфографіка)

Казна та Політика
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Як зросла кількість офіційно безробітних українців (інфографіка)
Як зросла кількість офіційно безробітних українців (інфографіка)
Кількість зареєстрованих непрацевлаштованих громадян зросла в березні на 7,9% — до 118,5 тис, повідомляє interfax.
Це сталось за рахунок збільшення четвертий місяць поспіль чисельності безробітних жінок, зокрема за минулий місяць — на 7,6 тис., до 91,9 тис.
Як зросла кількість офіційно безробітних українців (інфографіка)
Кількість безробітних збільшилася також і серед осіб віком до 35 років — на 2,3 тис., до 27,1 тис. Така тенденція триває із січня 2024 року
Нагадаємо, за даними порталу budni.rabota.ua, майже кожен третій українець наразі офіційно безробітний. Аналітики порталу проаналізували ринок праці та пропозиції освітніх курсів та зібрали 5 професій, які мають попит на ринку і які можна швидко опанувати.

Перекваліфікація українців

Від початку 2024 року 6 000 українців отримали ваучер на навчання. Держава профінансувала їх навчання на 42 млн грн. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.
Серед найбільш популярних професій та спеціальностей, за якими навчаються за ваучерами цього року, є:
  • медсестринство,
  • дошкільна освіта,
  • медицина,
  • психологія,
  • кухар,
  • водій,
  • тракторист,
  • кондитер (172).
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Довідка Finance.ua:

  • За даними НБУ, очікування підприємців щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника посилюються. Водночас бізнес продовжує очікувати зменшення кількості працівників на своїх підприємствах.
  • За даними OLX Україна, найбільш затребуваною на ринку праці у прифронтових регіонах є професія продавця або продавця-консультанта. Серед високооплачуваних професій аналітики відзначають професію автослюсаря.
  • Безробітний та особа, яка шукає роботу: що спільного та відмінного між цими статусами.

Хочу отримати гроші до зарплати 🧐

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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