Як зросла кількість офіційно безробітних українців (інфографіка) — Finance.ua

Як зросла кількість офіційно безробітних українців (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Як зросла кількість офіційно безробітних українців (інфографіка)

на 7,9% — до 118,5 тис, Кількість зареєстрованих непрацевлаштованих громадян зросла в березні— до 118,5 тис, повідомляє interfax.

Це сталось за рахунок збільшення четвертий місяць поспіль чисельності безробітних жінок, зокрема за минулий місяць — на 7,6 тис., до 91,9 тис.

Кількість безробітних збільшилася також і серед осіб віком до 35 років — на 2,3 тис., до 27,1 тис. Така тенденція триває із січня 2024 року

третій українець наразі офіційно безробітний. Аналітики порталу проаналізували ринок праці та пропозиції освітніх курсів та зібрали 5 професій, які мають попит на ринку і які можна швидко Нагадаємо, за даними порталу budni.rabota.ua, майже коженукраїнець наразі офіційно безробітний. Аналітики порталу проаналізували ринок праці та пропозиції освітніх курсів та зібрали 5 професій, які мають попит на ринку і які можна швидко опанувати.

Перекваліфікація українців

Від початку 2024 року 6 000 українців отримали ваучер на навчання. Держава профінансувала їх навчання на 42 млн грн. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Серед найбільш популярних професій та спеціальностей, за якими навчаються за ваучерами цього року, є:

медсестринство,

дошкільна освіта,

медицина,

психологія,

кухар,

водій,

тракторист,

кондитер (172).

Довідка Finance.ua:

За даними НБУ, очікування підприємців щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника посилюються. Водночас бізнес продовжує очікувати зменшення кількості працівників на своїх підприємствах.

За даними OLX Україна, найбільш затребуваною на ринку праці у прифронтових регіонах є професія продавця або продавця-консультанта. Серед високооплачуваних професій аналітики відзначають професію автослюсаря.



Безробітний та особа, яка шукає роботу: що спільного та відмінного між цими статусами.

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