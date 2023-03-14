30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій, які можна опанувати досить швидко — Finance.ua

30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій, які можна опанувати досить швидко Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій, які можна опанувати досить швидко

Майже кожен третій українець наразі офіційно безробітний. Чиїсь навички втратили актуальність через повномасштабну війну, хтось — виїхав з окупованих територій і не зміг знайти роботу на новому місці, у когось розвалився бізнес.

Про це пише портал budni.rabota.ua.

«Що пропонує ринок? Здебільшого, швидкий вхід в IT. Беззаперечно, IT-галузь найкраще втрималася після 24 лютого, але світчерів в Україні вже більш ніж достатньо. Українським компаніям не потрібно стільки джунів, скільки з’являється на ринку після швидких тримісячних курсів. Та й IT — не єдина галузь, де наразі потрібні спеціалісти», — сказано в повідомленні.

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Аналітики порталу проаналізували ринок праці та пропозиції освітніх курсів та зібрали 5 професій, які мають попит на ринку, і які можна швидко опанувати.

Рекрутер

Професія рекрутера після 24 лютого не лише лишилася необхідною, а й трохи трансформувалася. По-перше, надзвичайно актуальною стала допомога українцям у працевлаштуванні за кордоном. По-друге, чим більше «вільних рук» усіх спеціальностей з’являється на ринку, тим важче підібрати потрібного спеціаліста серед усіх кандидатів. Тому рекрутери завжди в ціні.

Суть роботи зрозуміла: рекрутери — це люди, які допомагають компаніям закрити вакансії. Ця робота підійде людям з будь-якою освітою та попереднім досвідом, які вміють і хочуть спілкуватися з людьми.

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Заробітна плата. На перший погляд, це задача, що не потребує надто складних навичок. Але оплата рекрутера часто залежить від результату (чим більше вакансій закриваєш, тим більший дохід). Заробляти тут можна від 15 до 60 тисяч гривень (а якщо дорости до керівної посади, то й більше).

SMM-менеджер

Відносно молода професія, що почала розвиватися і прогресувати з розвитком соцмереж. Вона поєднує в собі навички копірайтера, маркетолога та менеджера з продажів. Потрібно вести соцмережі, слідкувати за охопленням постів, запускати рекламні кампанії.

Що стосується базових навичок, потрібна грамотність та вміння орієнтуватися (або швидко опановувати) різноманітні соцмережі. Це доволі творча професія. Заходити у неї можна й без жодного навчання — якщо у вас є талант до написання текстів. Але краще також пройти курси, адже головна задача SMM-менеджера — не просто створювати пости для соцмереж, а робити так, щоб сторінка працювала і приносила результати.

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Заробітна плата. Заробляти можна від 7 тисяч грн на місяць і до кількох тисяч доларів — залежить від фаховості, досвіду та навичок SMM-фахівця.

E-mail маркетолог

Це людина, яка відповідає за те, які рекламні розсилки отримають клієнти. Але йдеться не лише про те, щоб складати тексти листів. Потрібно мати розуміння про те, які типи листів найбільш ефективні для різних типів бізнесу, як використовувати інструменти для розсилки електронних листів, працювати з клієнтською базою та аналізувати результати.

Це доволі технічна професія, в якій доведеться тестувати платформи для e-mail-маркетингу, аналізувати цільову аудиторію та розбивати базу клієнтів по групах, відстежувати рівень відкриття листів та кількість продажів через електронну пошту і навіть трохи програмувати на SQL.

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Опанувати базові навички можна за три місяці. В Україні вистачає профільних курсів для e-mail-маркетологів, з різним рівнем заглиблення та ціною.

Заробітна плата. Заробляти можна від $500, якщо ви — новачок, до кількох тисяч доларів — коли напрацюєте власний досвід та лайфхаки щодо роботи з клієнтами через пошту.

Таргетолог

Таргетолог — це спеціаліст, який знає, як знайти потрібну аудиторію в соцмережах та на інтернет-платформах і показати їй рекламу бізнесу або організації.

Це не надто творча робота, в якій багато цифр, рутини технічних нюансів. Треба вміти аналізувати статистику, конкурентів та численні метрики, щоб робити висновки: чи вдалося охопити потрібну аудиторію, і що треба змінити, щоб це вдалося.

Таргетолог працює з рекламними бюджетами клієнтів, і від нього напряму залежить — чи не будуть гроші рекламодавця викинуті на вітер. Тому в цій професії є висока відповідальність.

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Заробітна плата. Новачок отримуватиме від 8 тисяч гривень, спеціаліст — 20-30 і більше тисяч. Справді хороші таргетологи в Україні можуть заробляти й $3 000, а у галузі IT — більше.

Рієлтор

Ринок нерухомості після 24 лютого був заморожений, але зараз пішов на підйом. Люди, що втратили житло від обстрілів, або через окупацію їх міст, купують житло в Києві та західних регіонах. А отже професія рієлтора лишається актуальною.

Заробітна плата. На сайтах з працевлаштування це наразі одна з найбільш високооплачуваних професій — з тих, які можна швидко опанувати. Хороші рієлтори заробляють від 30 тисяч гривень і більше. Втім до цього ще треба дійти: відточити навички, сформувати базу клієнтів та напрацювати репутацію, щоб почало працювати «сарафанне радіо». На початку цього шляху дохід може бути суттєво меншим.

Може здаватися, що допомагати в пошуку та купівлі житла можна й без попереднього навчання. Але насправді рієлтор має вміти: оцінити вартість житла, правильно укласти договір, вивчити джерела пошуку як продавців, так і покупців, вирішити можливі конфліктні питання та навіть проконсультувати з приводу юридичного оформлення угоди, попередивши про можливі помилки та підводні камені. В усьому цьому можна на початковому рівні розібратися за кілька місяців.

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