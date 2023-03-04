За що в Україні можуть звільнити з роботи під час війни — Finance.ua

За що в Україні можуть звільнити з роботи під час війни Сьогодні 09:36 — Особисті фінанси

За що в Україні можуть звільнити з роботи під час війни

В Україні змінили законодавство щодо трудових відносин. Зокрема, роботодавцям дозволили звільняти співробітників за колабораціонізм і втрату довіри.

Про це йдеться у проєкті Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань».

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Документ передбачає, що тепер втратити роботу можна у зв’язку з конкретним строком ув’язнення, що унеможливлює ваше подальше перебування на роботі. Відповідна норма містилась у законі й раніше, але зараз її доповнили ще однією підставою для звільнення —втратою довіри з боку роботодавця до свого працівника.

До того ж звільнити працівника дозволили ще у деяких випадках, а саме:

якщо працівник, який трудиться на об’єктах державної власності зі стратегічним значенням для економіки та безпеки держави, або ж він працює на об’єктах критичної інфраструктури, вчинив дії, які поза сумнівом можуть посприяти державі-агресору;

якщо працівник ігнорує внутрішній трудовий розпорядок.

Що робити, якщо вас звільнили після мобілізації

Зберегти за собою робоче місце мають право співробітники підприємств, організацій та установ без прив’язки до форми власності чи підпорядкування. Також закон розповсюджується на фізичних осіб-підприємців, які співпрацюють з компаніями чи перебувають на роботі в іншого ФОПа. На жаль, не рідкісні випадки протилежного, коли керівники без відома та згоди особи позбавляють її зарплати чи посади.

Якщо роботодавець порушив права громадянина Україна та звільнив його на підставі мобілізації, потрібно звернутися до Держслужби з питань праці. Саме її територіальні органи забезпечують контроль за дотриманням законодавства.

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