Стало відомо, скільки киян втратили роботу під час війни — Finance.ua

Стало відомо, скільки киян втратили роботу під час війни Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Стало відомо, скільки киян втратили роботу під час війни

За період від 24 лютого 2022 року втратили роботу майже 20% жителів Києва. Водночас не працюють зараз 45% переселенців, які живуть у столиці.

Про це свідчать результати порівняльного дослідження «Настрої киян та переселенців», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 16-27 лютого 2023 року.

Результати опитування

Економічне становище сім’ї киян під час війни:

більше 60% опитаних киян зазначили про погіршення економічного становища своєї сім’ї;

у 30% воно не змінилося;

у 4% — покращилося.

Економічна ситуація серед ВПО дещо гірша:

близько 80% зазначили про погіршення;

у 14% — вона не змінилася;

у 5% — покращилася.

Графік: «Рейтинг»

Наявність роботи:

три чверті як киян, так і переселенців працювали до початку війни;

зараз серед киян 60% працюють у звичайному режимі, 6% — віддалено, 7% — за скороченим графіком, 7% — на новій роботі;

втратили роботу — майже 20% киян.

Серед ВПО 21% працюють у звичайному режимі, 12% — віддалено, 4% — за скороченим графіком, 17% — на новій роботі. Не працюють зараз 45% переселенців, які живуть у Києві.

Серед киян, що втратили роботу, близько 40% збираються працевлаштовуватися найближчим часом у Києві. Серед переселенців таких більше 60%.

Графік: «Рейтинг»

Довідка Finance.ua:

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