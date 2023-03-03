Стало відомо, скільки киян втратили роботу під час війни — Finance.ua

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Стало відомо, скільки киян втратили роботу під час війни

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Стало відомо, скільки киян втратили роботу під час війни
Стало відомо, скільки киян втратили роботу під час війни
За період від 24 лютого 2022 року втратили роботу майже 20% жителів Києва. Водночас не працюють зараз 45% переселенців, які живуть у столиці.
Про це свідчать результати порівняльного дослідження «Настрої киян та переселенців», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 16-27 лютого 2023 року.

Результати опитування

Економічне становище сім’ї киян під час війни:
  • більше 60% опитаних киян зазначили про погіршення економічного становища своєї сім’ї;
  • у 30% воно не змінилося;
  • у 4% — покращилося.
Економічна ситуація серед ВПО дещо гірша:
  • близько 80% зазначили про погіршення;
  • у 14% — вона не змінилася;
  • у 5% — покращилася.
Графік: &laquo;Рейтинг&raquo;
Графік: «Рейтинг»
Наявність роботи:
  • три чверті як киян, так і переселенців працювали до початку війни;
  • зараз серед киян 60% працюють у звичайному режимі, 6% — віддалено, 7% — за скороченим графіком, 7% — на новій роботі;
  • втратили роботу — майже 20% киян.
Серед ВПО 21% працюють у звичайному режимі, 12% — віддалено, 4% — за скороченим графіком, 17% — на новій роботі. Не працюють зараз 45% переселенців, які живуть у Києві.
Серед киян, що втратили роботу, близько 40% збираються працевлаштовуватися найближчим часом у Києві. Серед переселенців таких більше 60%.
Графік: &laquo;Рейтинг&raquo;
Графік: «Рейтинг»

Довідка Finance.ua:

  • в Україні на середню зарплату від 40 тис. грн без вищої освіти можуть претендувати водії-міжнародники, автомаляри, прохідники на шахтах та деякі рієлтори. Крім того, високі зарплати також одержують і військовослужбовці;
  • більшість українців, які змінили місце проживання через війну, втратили й роботу. Тепер на новому місці одним із найактуальніших питань стає працевлаштування. Пропонуємо добірку сервісів, де можна шукати роботу переселенцям.
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За матеріалами:
Finance.ua
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