Де шукати роботу переселенцям: добірка сервісів — Finance.ua

Де шукати роботу переселенцям: добірка сервісів
Більшість українців, які змінили місце проживання через війну, втратили й роботу. Тепер на новому місці одним із найактуальніших питань стає працевлаштування.
Пропонуємо добірку сервісів, де можна шукати роботу переселенцям.
- UaJobNow. Телеграм-канал з вакансіями для українців. Тут розміщують пропозиції роботи як в Україні, так і в європейських країнах та дистанційні вакансії. Пропозиції працевлаштування різноманітні: на роботу тут шукають і майстрів нігтьового сервісу, і швачок, і фахівців сфери IT.
- Goodjob. Проект створено у березні 2022 року. Команда допомагає працевлаштуватися українцям, які втратили роботу через війну, поєднує кандидатів із міжнародними роботодавцями. Платформа працює з роботодавцями у Європі, США та Азії. Також на каналі публікують добірки освітніх ресурсів та пропозиції стажувань.
- Робота для переселенців з України. Канал допоможе знайти роботу в евакуації за кордоном — лише у 70 країнах. Тут українці можуть знайти підробіток або роботу на фултайм. Вакансії не завжди вимагають досвіду роботи чи спеціальної освіти. Є пропозиції віддаленої роботи. Також на каналі публікують поради щодо працевлаштування за кордоном.
- СпівДія Працевлаштування. Проект допомагає переселенцям підібрати вакансії та готує до працевлаштування, проводить кар’єрні консультації, допомагає релокованим бізнесам зорієнтуватись на новому місці. Тут підкажуть, як скласти хороше резюме, розібратися з ринком праці, навчитися поводитися на співбесіді, скласти свій план професійного розвитку та знайти потрібну роботу.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні або за кордоном 🧐
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