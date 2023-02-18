Де шукати роботу переселенцям: добірка сервісів — Finance.ua

Де шукати роботу переселенцям: добірка сервісів Сьогодні 11:12 — Особисті фінанси

Де шукати роботу переселенцям: добірка сервісів

Більшість українців, які змінили місце проживання через війну, втратили й роботу. Тепер на новому місці одним із найактуальніших питань стає працевлаштування.

Пропонуємо добірку сервісів, де можна шукати роботу переселенцям.

UaJobNow. Телеграм-канал з вакансіями для українців. Тут розміщують пропозиції роботи як в Україні, так і в європейських країнах та дистанційні вакансії. Пропозиції працевлаштування різноманітні: на роботу тут шукають і майстрів нігтьового сервісу, і швачок, і фахівців сфери IT.

Goodjob. Проект створено у березні 2022 року. Команда допомагає працевлаштуватися українцям, які втратили роботу через війну, поєднує кандидатів із міжнародними роботодавцями. Платформа працює з роботодавцями у Європі, США та Азії. Також на каналі публікують добірки освітніх ресурсів та пропозиції стажувань.

Робота для переселенців з України. Канал допоможе знайти роботу в евакуації за кордоном — лише у 70 країнах. Тут українці можуть знайти підробіток або роботу на фултайм. Вакансії не завжди вимагають досвіду роботи чи спеціальної освіти. Є пропозиції віддаленої роботи. Також на каналі публікують поради щодо працевлаштування за кордоном.

СпівДія Працевлаштування. Проект допомагає переселенцям підібрати вакансії та готує до працевлаштування, проводить кар’єрні консультації, допомагає релокованим бізнесам зорієнтуватись на новому місці. Тут підкажуть, як скласти хороше резюме, розібратися з ринком праці, навчитися поводитися на співбесіді, скласти свій план професійного розвитку та знайти потрібну роботу.

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