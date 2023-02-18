Де шукати роботу переселенцям: добірка сервісів — Finance.ua
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Де шукати роботу переселенцям: добірка сервісів

Особисті фінанси
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Де шукати роботу переселенцям: добірка сервісів
Де шукати роботу переселенцям: добірка сервісів
Більшість українців, які змінили місце проживання через війну, втратили й роботу. Тепер на новому місці одним із найактуальніших питань стає працевлаштування.
Пропонуємо добірку сервісів, де можна шукати роботу переселенцям.
  • UaJobNow. Телеграм-канал з вакансіями для українців. Тут розміщують пропозиції роботи як в Україні, так і в європейських країнах та дистанційні вакансії. Пропозиції працевлаштування різноманітні: на роботу тут шукають і майстрів нігтьового сервісу, і швачок, і фахівців сфери IT.
  • Goodjob. Проект створено у березні 2022 року. Команда допомагає працевлаштуватися українцям, які втратили роботу через війну, поєднує кандидатів із міжнародними роботодавцями. Платформа працює з роботодавцями у Європі, США та Азії. Також на каналі публікують добірки освітніх ресурсів та пропозиції стажувань.
  • Робота для переселенців з України. Канал допоможе знайти роботу в евакуації за кордоном — лише у 70 країнах. Тут українці можуть знайти підробіток або роботу на фултайм. Вакансії не завжди вимагають досвіду роботи чи спеціальної освіти. Є пропозиції віддаленої роботи. Також на каналі публікують поради щодо працевлаштування за кордоном.
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  • СпівДія Працевлаштування. Проект допомагає переселенцям підібрати вакансії та готує до працевлаштування, проводить кар’єрні консультації, допомагає релокованим бізнесам зорієнтуватись на новому місці. Тут підкажуть, як скласти хороше резюме, розібратися з ринком праці, навчитися поводитися на співбесіді, скласти свій план професійного розвитку та знайти потрібну роботу.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні або за кордоном 🧐

За матеріалами:
РБК-Україна
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