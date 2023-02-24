Хто може претендувати на високу зарплату без вищої освіти: що треба робити — Finance.ua
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Хто може претендувати на високу зарплату без вищої освіти: що треба робити

Особисті фінанси
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В Україні на середню зарплату від 40 тис. грн без вищої освіти можуть претендувати водії-міжнародники, автомаляри, прохідники на шахтах та деякі рієлтори. Крім того, високі зарплати також одержують і військовослужбовці.
Про це випливає із даних оголошень великого кадрового порталу.
Зарплата залежить від умов роботи, а в деяких випадках від кількості робочих днів (замовлень, рейсів).
Водій-міжнародник — 42,5 тис. грн.
У середньому водій, який імпортує в Україну товари або забезпечує експортні коридори, може заробляти 42,5 тис. грн. До того ж роботодавці обіцяють заробітну плату в розмірі до понад 100 тис. грн.
Зарплата залежить від кількості рейсів. Вимоги до водія: категорія С, РЄ, бажано Код 95 (сертифікат, потрібен водіям для роботи в ЄС), досвід роботи від двох років. Крім того, великою перевагою буде можливість самостійно виконувати незначний ремонт. Для виїзду водію за кордон також потрібно буде отримати дозвіл.
Військовослужбовець 59,3 тис. грн
Військкомати відкрили та розмістили на профільних ресурсах десятки вакансій для військовослужбовців. У середньому зарплата становить 59,3 тис. грн, проте ті українці, які виконують військові завдання на передовій, отримують близько 120 тис. грн на місяць (з урахуванням доплати у 100 тис. грн).
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Вимоги: вік від 27 років, відсутність медичних протипоказань, витривалість, хороша фізична підготовка.
Прохідник — до 42 тис. грн
На Дніпропетровщині запрошують чоловіків для роботи прохідниками у шахтах. Завдання: за допомогою перфораторів та бурових установок проводити вироблення в шахті. Це одна із найскладніших спеціальностей.
Крім офіційної відпустки, медичного обслуговування, високої зарплати та соцгарантій, також можна отримати можливість раніше вийти на пенсію за наявності певного стажу роботи на шахті.
Автомаляр — 45 тис. грн на місяць
Автомаляр повинен займатися рихтуванням, підготовкою авто до фарбування, шпаклюванням, поліруванням та фарбуванням. На роботі можна отримати безплатний інструмент, навчання. Втім більше переваг для працевлаштування у фахівців, які вже мають досвід роботи.

Довідка Finance.ua:

  • «Робота без бар’єрів»: в Україні запускають нові програми стимулювання зайнятості. Міністерство економіки України ініціює розширення програм стимулювання зайнятості для вирішення проблеми безробіття, зокрема серед вразливих верств населення.
  • Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко: «Полегшити доступ до роботи для найвразливіших верств українців, зокрема для осіб з інвалідністю, ветеранів, молоді без досвіду роботи, внутрішніх переселенців». За її словами, вже розроблено і працює чіткий маршрут та можливості для людини, яка прагне реалізувати своє право на гідну працю:

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За матеріалами:
BusinessUa
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