Хто може претендувати на високу зарплату без вищої освіти: що треба робити — Finance.ua

Хто може претендувати на високу зарплату без вищої освіти: що треба робити
В Україні на середню зарплату від 40 тис. грн без вищої освіти можуть претендувати водії-міжнародники, автомаляри, прохідники на шахтах та деякі рієлтори. Крім того, високі зарплати також одержують і військовослужбовці.
Про це випливає із даних оголошень великого кадрового порталу.
Зарплата залежить від умов роботи, а в деяких випадках від кількості робочих днів (замовлень, рейсів).
Водій-міжнародник — 42,5 тис. грн.
У середньому водій, який імпортує в Україну товари або забезпечує експортні коридори, може заробляти 42,5 тис. грн. До того ж роботодавці обіцяють заробітну плату в розмірі до понад 100 тис. грн.
Зарплата залежить від кількості рейсів. Вимоги до водія: категорія С, РЄ, бажано Код 95 (сертифікат, потрібен водіям для роботи в ЄС), досвід роботи від двох років. Крім того, великою перевагою буде можливість самостійно виконувати незначний ремонт. Для виїзду водію за кордон також потрібно буде отримати дозвіл.
Військовослужбовець — 59,3 тис. грн
Військкомати відкрили та розмістили на профільних ресурсах десятки вакансій для військовослужбовців. У середньому зарплата становить 59,3 тис. грн, проте ті українці, які виконують військові завдання на передовій, отримують близько 120 тис. грн на місяць (з урахуванням доплати у 100 тис. грн).
Вимоги: вік від 27 років, відсутність медичних протипоказань, витривалість, хороша фізична підготовка.
Прохідник — до 42 тис. грн
На Дніпропетровщині запрошують чоловіків для роботи прохідниками у шахтах. Завдання: за допомогою перфораторів та бурових установок проводити вироблення в шахті. Це одна із найскладніших спеціальностей.
Крім офіційної відпустки, медичного обслуговування, високої зарплати та соцгарантій, також можна отримати можливість раніше вийти на пенсію за наявності певного стажу роботи на шахті.
Автомаляр — 45 тис. грн на місяць
Автомаляр повинен займатися рихтуванням, підготовкою авто до фарбування, шпаклюванням, поліруванням та фарбуванням. На роботі можна отримати безплатний інструмент, навчання. Втім більше переваг для працевлаштування у фахівців, які вже мають досвід роботи.
Довідка Finance.ua:
- «Робота без бар’єрів»: в Україні запускають нові програми стимулювання зайнятості. Міністерство економіки України ініціює розширення програм стимулювання зайнятості для вирішення проблеми безробіття, зокрема серед вразливих верств населення.
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Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко: «Полегшити доступ до роботи для найвразливіших верств українців, зокрема для осіб з інвалідністю, ветеранів, молоді без досвіду роботи, внутрішніх переселенців». За її словами, вже розроблено і працює чіткий маршрут та можливості для людини, яка прагне реалізувати своє право на гідну працю:
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