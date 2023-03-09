Українським біженцям створили застосунок з пошуку роботи за кордоном — Finance.ua

Українським біженцям створили застосунок з пошуку роботи за кордоном
В Україні створили мобільний застосунок I’m Ukrainian для громадян, які через війну виїхали за кордон. Він допоможе знайти інші необхідні послуги.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«За допомогою застосунку наші співвітчизники можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси», — сказано в повідомленні.
Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐
Крім того, вони можуть шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу.
Застосунок доступний лише для українців. Його інтегровано в Дію, тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства.
Як скористатись додатком:
- мати встановлений на мобільному телефоні застосунок Дія;
- завантажити I’m Ukrainian можна за цим посиланням;
- під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти;
- вибрати «Вхід через Дію».
Наразі додаток працює у 19 країнах світу. Їх перелік поступово збільшується.
Довідка Finance.ua:
- Єврокомісія планує у разі потреби ініціювати продовження терміну надання тимчасового захисту громадянам України до 2025 року;
- станом на кінець 2022 року за кордоном (крім росії та білорусі) перебувало 3,8–4,7 млн українських біженців, багато можуть не повернутися;
- більшість працездатних українців, які виїхали через війну до Польщі, працевлаштувалися в цій країні (84%).
Нагадаємо, що наявність поліса Зеленої карти є обов’язковою умовою для перетину кордону на автомобілі з України. На Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:
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