Роботу в Польщі знайшли 84% працездатних біженців —дослідження — Finance.ua

Роботу в Польщі знайшли 84% працездатних біженців —дослідження Сьогодні 21:14 — Особисті фінанси

Більшість працездатних українців, які виїхали через війну до Польщі, працевлаштувалися в цій країні (84%). Майже чверть (27%) працевлаштованих у Польщі біженців знайшли роботу протягом першого місяця після прибуття до Польщі. Ще 34% респондентів повідомили, що знайшли роботу протягом 1-3 місяців після приїзду до Польщі.

Про це свідчать дані опитування «Воєнні біженці з України. Рік у Польщі» , проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

На думку авторів дослідження, цей результат говорить про високу ефективність впроваджених системних рішень польським урядом (наприклад, спрощена процедура працевлаштування для біженців з України), значну підтримку роботодавців в інтеграції біженців на польський ринок праці і бажання біженців працювати.

Майже кожен третій українець (38% респондентів) змінив роботодавця протягом року. За словами авторів дослідження це означає, що почуття впевненості та незалежності українських біженців на польському ринку праці росте.

«Біженці шукають пропозиції роботи, які більше відповідають їхнім навичкам і кваліфікаціям, в тому числі завдяки вивченню польської мови і професійному навчанню. Настільки високий рівень зайнятості серед українців вже у перші місяці перебування в Польщі свідчить не лише про їхню рішучість влаштуватися на роботу, а й про відкритість польських підприємців новим працівникам, а також про потреби ринку та економіки Польщі», — переконує голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

Довідка Finance.ua:

За даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого 2022 року польсько-український кордон перетнули близько 10 мільйонів біженців. Майже 1,5 мільйона отримали тимчасовий захист у Польщі.

За інформацією Міністерства сім’ї та соціальної політики, з початку повномасштабного вторгнення за спрощеними процедурами в Польщі працевлаштувалися приблизно 900 тисяч громадян України.

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