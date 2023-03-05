Чотири групи біженців з України: які умови їхнього перебування в Європі — Finance.ua

Чотири групи біженців з України: які умови їхнього перебування в Європі Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Станом на кінець 2022 року за кордоном (крім росії та білорусі) перебувало 3,8–4,7 млн українських біженців, багато можуть не повернутися.

Про це йдеться в дослідженні Центру економічних стратегій.

Переважна більшість українців, що перебувають за кордоном, — це жінки (найбільша частка жінок 35–49 років) та діти. Найбільше біженців виїхало до Польщі, Німеччини, Чехії та Італії. Із Запорізької області виїхала майже чверть усіх мешканців, а із Києва та Київської області — майже п’ята частина. Значна частина біженців втратила велику частину доходів після початку війни.

Чотири групи біженців

Перша група — це класичні біженці: переважно жінки середнього віку з дітьми, які виїхали до Польщі.

— це класичні біженці: переважно жінки середнього віку з дітьми, які виїхали до Польщі. Друга група — це квазітрудові мігранти, що виїхали за кордон не лише через війну, а й для роботи.

— це квазітрудові мігранти, що виїхали за кордон не лише через війну, а й для роботи. Третя група — професіонали, люди, які частіше за інші групи працюють за спеціальністю та менше готові працювати не за нею.

— професіонали, люди, які частіше за інші групи працюють за спеціальністю та менше готові працювати не за нею. Четверта група — люди із зони бойових дій: це українці, які найбільше постраждали від війни.

Перспективи повернення українців

Хоча переважна кількість українців, що зараз перебувають за кордоном, кажуть, що планують повернутись та надають перевагу життю в Україні, насправді не всі повернуться. Для цього є багато причин.

По-перше, чим довше триватиме війна, тим більше українців знайдуть роботу за кордоном та адаптуються до життя там.

По-друге, навіть якщо життя в Україні подобається більше, ніж життя за кордоном, деякі українці вважають, що перспективи для їхніх дітей кращі за кордоном, тому готові терпіти тимчасові незручності заради майбутнього дітей.

Окрім того, людям, що виїхали за кордон із зони бойових дій, може бути нікуди повертатись, тож повернення залежить від швидкого відновлення їхніх регіонів або ж надання підтримки для переїзду в інші регіони України.

За розрахунками Центру економічних стратегій, за кордоном можуть залишитись від 860 тис. до 2,7 млн українців. Більш схильними до повернення є люди похилого віку, люди з нижчим рівнем освіти, а також ті, хто працював до війни.

Неповернення українців матиме суттєвий вплив на українську економіку, яка може втратити від 2,55 до 7,71 % свого ВВП.

Два фактори, що можуть вплинути на те, чи повернуться українці, а саме: як місцеві мешканці в інших країнах ставляться до українських біженців, а також як українці адаптуються до ринків праці ЄС.

Європейці ставляться до українських біженців здебільшого позитивно, хоча деякі українці відзначають, що з часом ставлення дещо погіршується.

Українці адаптуються до ринків праці ЄС швидше за біженців попередніх хвиль, що не дивно, зважаючи на високий рівень освіти й кваліфікації українців, надання ЄС усім українцям статусу тимчасового захисту, який надає право на роботу одразу, а також готовність українців на додаткові зусилля для пошуку роботи.

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