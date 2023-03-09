ЄС може продовжити тимчасовий захист українцям до 2025 року — Finance.ua
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ЄС може продовжити тимчасовий захист українцям до 2025 року

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ЄС може продовжити тимчасовий захист українцям до 2025 року
ЄС може продовжити тимчасовий захист українцям до 2025 року
Єврокомісія планує у разі потреби ініціювати продовження терміну надання тимчасового захисту громадянам України до 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
«Європейський Союз готовий підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Захист вже продовжений до березня 2024 року і може бути продовжений ще до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних кроків для подальшого продовження, якщо буде потрібно», — сказано в повідомленні відомства.
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Також там зазначили, що застосовуватиметься підхід ЄС для забезпечення плавного переходу до альтернативних правових статусів, які дозволять українцям отримати доступ до прав після закінчення максимального терміну тимчасового захисту.
Нагадаємо, станом на кінець 2022 року за кордоном (крім росії та білорусі) перебувало 3,8–4,7 млн українських біженців, багато можуть не повернутися. Найбільше біженців виїхало до Польщі, Німеччини, Чехії та Італії. Із Запорізької області виїхала майже чверть усіх мешканців, а із Києва та Київської області — майже п’ята частина. Значна частина біженців втратила велику частину доходів після початку війни.
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Хоча переважна більшість українців, що зараз перебувають за кордоном, кажуть, що планують повернутись та надають перевагу життю в Україні, насправді не всі повернуться. Для цього є багато причин.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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