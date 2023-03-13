Як звільнитися з роботи працівнику, який виїхав із зони бойових дій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як звільнитися з роботи працівнику, який виїхав із зони бойових дій

Особисті фінанси
54
Правовідносини найманого працівника та роботодавця регламентує Кодекс законів про працю України (КЗпП), який і визначає, зокрема, підстави та порядок звільнення з роботи. Кодекс передбачає звільнення як з ініціативи працівника, так і з ініціативи роботодавця.
Останній рік вніс суттєві корективи в процедуру такого мирного, здавалося б, процесу, як звільнення з роботи.
Багато людей змушені були просто втікати зі своїх домівок, і їм було зовсім не до того, щоб пройти процедуру звільнення з роботи, та й роботодавцям у цій ситуації було також явно не до того.
Читайте також
Однак звільнитися з роботи у цьому випадку також можливо, це передбачає як ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», так і ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
Для цього людині, яка має статус внутрішньо переміщеної особи та не могла припинити дію трудового договору з роботодавцем у порядку, визначеному Кодексом законів про працю, необхідно звернутися до Центру зайнятості за нинішнім місцем проживання.
Місце для вашої реклами
Там вона може подати на ім’я роботодавця заяву про припинення трудового договору. Датою його припинення вважатиметься дата, наступна за датою подання такої заяви.
Подальші дії щодо процедури припинення трудового договору вчинять співробітники Центру зайнятості, а людина отримає право на набуття статусу безробітного й отримання допомоги по безробіттю.
Читайте більше в нашій статті:

Як звільнитися з роботи правильно

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.