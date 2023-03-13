Позитивні зміни, які відбулись у компаніях у 2022 році - ЄБА — Finance.ua

Позитивні зміни, які відбулись у компаніях у 2022 році - ЄБА
Європейська Бізнес Асоціація в партнерстві з Тетяною Пашкіною, експерткою з аналітики ринку праці провела дослідження ринку праці, аби визначити основні тенденції під час воєнного стану, зміни щодо персоналу, заплановані зміни в контексті підвищення/скорочення зарплат на 2023, ефективність в умовах воєнного стану, тощо.
Представники сфери управління персоналом та інших сфер діяльності повідомили про позитивні зміни, які відбулись в їх компаніях у 2022 році, а саме:
- покращення та посилення корпоративної культури та збільшення рівня eNPS,
- покращення рівня внутрішньої комунікації,
- збільшення рівня турботи про працівників,
- підвищення стійкості та гнучкості бізнесу,
- відбулось відкриття підрозділів у західних областях України та масштабування бізнесу за кордон, працівники почали спілкуватись виключно українською мовою, ще більше об’єднання та згуртованість команд, зростання рівня залученості,
- збільшення експорту послуг, оптимізація робочих процесів, створення нових напрямків діяльності.
Також відбувся перехід від підпорядкування росії до підпорядкування Європейському регіону та\або відбулось повне виведення бізнесу з рф. Деякі компанії заснували фонд для підтримки працівників, які потребують фінансової допомоги (втрата, руйнація житла, травма).
Також 60% учасників дослідження відмітили, що в їх компаніях є можливість працювати дистанційно, проте, не для всіх категорій працівників, 35% респондентів написали, що дистанційна робота можлива для всій працівників, і лише 5% учасників написали, що в їх компаніях немає можливості працювати дистанційно.
Які ж зміни в контексті роботи з персоналом заплановані у бізнесу на 2023 рік
HR учасники дослідження відмітили, що в компаніях заплановані такі зміни у 2023 році:
- збільшення рівня заробітної плати;
- вихід на інші ринки та пошук нових партнерів;
- збільшення бюджетів на навчання та розвиток ;
- збільшення кількості працівників;
- перерозподіл функцій працівників у бік мультифункціональності із зниженням кількості необхідних спеціалістів.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця.
Поділитися новиною