Позитивні зміни, які відбулись у компаніях у 2022 році - ЄБА — Finance.ua

Позитивні зміни, які відбулись у компаніях у 2022 році - ЄБА Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Європейська Бізнес Асоціація в партнерстві з Тетяною Пашкіною, експерткою з аналітики ринку праці провела дослідження ринку праці, аби визначити основні тенденції під час воєнного стану, зміни щодо персоналу, заплановані зміни в контексті підвищення/скорочення зарплат на 2023, ефективність в умовах воєнного стану, тощо.

Представники сфери управління персоналом та інших сфер діяльності повідомили про позитивні зміни, які відбулись в їх компаніях у 2022 році, а саме:

покращення та посилення корпоративної культури та збільшення рівня eNPS,

покращення рівня внутрішньої комунікації,

збільшення рівня турботи про працівників,

підвищення стійкості та гнучкості бізнесу,

відбулось відкриття підрозділів у західних областях України та масштабування бізнесу за кордон, працівники почали спілкуватись виключно українською мовою, ще більше об’єднання та згуртованість команд, зростання рівня залученості,

збільшення експорту послуг, оптимізація робочих процесів, створення нових напрямків діяльності.

Також відбувся перехід від підпорядкування росії до підпорядкування Європейському регіону та\або відбулось повне виведення бізнесу з рф. Деякі компанії заснували фонд для підтримки працівників, які потребують фінансової допомоги (втрата, руйнація житла, травма).

Також 60% учасників дослідження відмітили, що в їх компаніях є можливість працювати дистанційно, проте, не для всіх категорій працівників, 35% респондентів написали, що дистанційна робота можлива для всій працівників, і лише 5% учасників написали, що в їх компаніях немає можливості працювати дистанційно.

Які ж зміни в контексті роботи з персоналом заплановані у бізнесу на 2023 рік

HR учасники дослідження відмітили, що в компаніях заплановані такі зміни у 2023 році:

збільшення рівня заробітної плати;

вихід на інші ринки та пошук нових партнерів;

збільшення бюджетів на навчання та розвиток ;

збільшення кількості працівників;

перерозподіл функцій працівників у бік мультифункціональності із зниженням кількості необхідних спеціалістів.

😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.