Менш досвідчений кандидат з навичками роботи з ШІ чи більш досвідчений без них: кого виберуть керівники — дослідження Сьогодні 22:11 — Технології&Авто

Менш досвідчений кандидат з навичками роботи з ШІ чи більш досвідчений без них: кого виберуть керівники — дослідження

Керівники швидше візьмуть на роботу менш досвідченого працівника, але з навичками роботи з ШІ, ніж більш досвідченого кандидата без них.

Про це йдеться у звіті Microsoft та LinkedIn про використання ШІ на роботі.

Дослідження ґрунтується на опитуванні 31 тис. людей з 31 країни, даних з платформи LinkedIn, Microsoft 365 та дослідженні клієнтів зі списку Fortune 500.

Більшість співробітників використовують ШІ з власної ініціативи

79% керівників вважають ШІ вирішальним для конкурентоспроможності. Проте 60% опитаних керівників зазначили, що їхня компанія не має стратегії впровадження ШІ у свою роботу.

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Тож люди, які займаються розумовою працею, не чекають, поки компанії усвідомлять їхню потребу у використанні ШІ, та роблять це самостійно.

Загалом 75% працівників використовують ШІ для роботи. 78% з них — користуються самостійно вибраними інструментами.

Через це компанії втрачають переваги стратегічного використання ШІ у великих масштабах. А також це загрожує витоку даних компанії.

Для працівників ШІ підіймає планку та руйнує кар'єрну стелю

Вивчення ШІ дає нові можливості для кар'єрного зростання та можливість перекваліфікації.

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69% респондентів впевнені, що ШІ допоможе їм швидше отримати підвищення на роботі. А 79% кажуть, що навички ШІ розширять їхні можливості працевлаштування.

Керівники більш охоче наймають працівників з навичками ШІ

66% керівників не найняли б фахівця без навичок роботи з ШІ. А 71% — радше візьмуть на роботу менш досвідченого кандидата з навичками ШІ, ніж більш досвідченого кандидата без них.

22% рекрутерів відповіли, що оновлюють описи посадових обов’язків, щоб додати до них використання генеративного ШІ.

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Хоча керівники визнають цінність залучення нових співробітників зі здібностями до ШІ, вони не сприяють розвитку власних працівників.

Лише 39% людей у всьому світі, які використовують ШІ на роботі, пройшли навчання з його використання у своїх компаніях.

І лише 25% компаній цього року планують запропонувати навчання з генеративного ШІ.

ШІ створює нові робочі ролі

12% рекрутерів зазначили, що вони вже створюють нові ролі, пов’язані з використанням генеративного ШІ.

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Наприклад, керівник відділу штучного інтелекту стає новою обов’язковою лідерською роллю — ця посада потроїлася за останні п’ять років і зросла на понад 28% у 2023 році.

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