Ілон Маск заявив, що штучний інтелект спричинить дефіцит електроенергії вже у 2025 році — Finance.ua
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Ілон Маск заявив, що штучний інтелект спричинить дефіцит електроенергії вже у 2025 році

Енергетика
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Ілон Маск заявив, що штучний інтелект спричинить дефіцит електроенергії вже у 2025 році
Ілон Маск заявив, що штучний інтелект спричинить дефіцит електроенергії вже у 2025 році
Баченням майбутнього та страхами щодо електроенергії засновник Tesla та SpaceX поділився на конференції Bosch Connected World.
Про виступ підприємця розповіли журналісти New Atlas.
Ілон Маск — генеральний директор та засновник компанії Tesla — виступив у дистанційному режимі на конференції Bosch Connected World. Крім планів компанії з розвитку безпілотних автомобілів та людиноподібних роботів, підприємець озвучив побоювання, пов’язані зі стрімким розвитком технологій.

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«Я ніколи не бачив, щоб якась технологія розвивалася швидше, ніж ця. Дефіцит чипів, можливо, вже позаду, але штучний інтелект та електромобілі розвиваються такими хижацькими темпами, що наступного року світ зіткнеться з перебоями у постачанні електроенергії та трансформаторів», — наголосив мільярдер.
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Кількість обчислень ШІ збільшується у 10 разів кожні шість місяців, зазначив Маск. Цей процес не може продовжуватися з такою високою швидкістю вічно, тому він поступово сповільнюватиметься. Оскільки кризу напівпровідників світ уже подолав, наступним вузьким місцем стане виробництво електроенергії та робота електромереж, вважає підприємець.
«Наступним дефіцитом буде електрика. Вони не зможуть знайти достатньо електрики для всіх чипів. Я думаю, що наступного року ви побачите, що вони просто не зможуть знайти достатньо електрики для роботи всіх чипів», — заявив Ілон Маск.
За матеріалами:
itechua
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