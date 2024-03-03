Ера ШІ. Глава Nvidia прогнозує невтішні новини для програмістів — Finance.ua

Ера ШІ. Глава Nvidia прогнозує невтішні новини для програмістів Сьогодні 17:15 — Технології&Авто

Ера ШІ. Глава Nvidia прогнозує невтішні новини для програмістів

Керівник Nvidia Дженсен Хуанг на саміті в Дубаї спрогнозував, що у близькому майбутньому штучний інтелект зможе замінити програмістів. За його словами, ШІ зможе краще писати код, аніж люди, тому вже сьогодні немає жодного сенсу вчити дітей програмуванню.

Про це пише портал Tom’s Hardware.

Глава Nvidia зазначив, що в новій ері технологій програмістом зможе стати кожен, а найкориснішою навичкою буде промпт-інжиніринг — вміння створювати максимально точні запити для нейромереж.

«Часто кажуть, що молодим людям „життєво важливо“ вивчати програмування. Насправді, все зовсім навпаки. Наше завдання — створити обчислювальні технології, з якими нікому не доведеться програмувати. Щоб мовою програмування стала людська мова. Зараз кожен у світі - програміст. Це диво штучного інтелекту», — заявив Дженсен Хуанг.

У глави Nvidia поцікавилися, яку б професію він вибрав, якби була можливість повернутися у минуле. На це Дженсен Хуанг відповів, що обрав би виробничу сферу, сільське господарство, біологію, освіту.

Керівник технологічного гіганта вважає, що поглиблені знання в цих галузях допоможуть сформулювати більш якісні запити для ШІ, який потім сам займеться розробкою відповідних програмних продуктів.

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Варто зазначити, що керівник Nvidia неодноразово висловлювався на тему ШІ. Раніше він порівняв запуск ChatGPT з появою першого веб-браузера та Айфона. За останні 40 років комп’ютери ставали дедалі складнішими, ускладнюючи процес програмування — це збільшувало технологічний розрив. За його переконаннями, завдяки ШІ взаємодія з сучасними комп’ютерними системами стане простішою.

Нагадаємо, раніше Хуанг передбачав , що конкуренція у сфері штучного інтелекту призведе до появи готових інструментів ШІ, які компанії у різних галузях налаштовуватимуть відповідно до своїх потреб: від проєктування чипів та створення програмного забезпечення до розробки ліків та радіології.

УНІАН За матеріалами:

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