Ера ШІ. Глава Nvidia прогнозує невтішні новини для програмістів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ера ШІ. Глава Nvidia прогнозує невтішні новини для програмістів

Технології&Авто
186
Ера ШІ. Глава Nvidia прогнозує невтішні новини для програмістів
Ера ШІ. Глава Nvidia прогнозує невтішні новини для програмістів
Керівник Nvidia Дженсен Хуанг на саміті в Дубаї спрогнозував, що у близькому майбутньому штучний інтелект зможе замінити програмістів. За його словами, ШІ зможе краще писати код, аніж люди, тому вже сьогодні немає жодного сенсу вчити дітей програмуванню.
Про це пише портал Tom’s Hardware.
Читайте також
Глава Nvidia зазначив, що в новій ері технологій програмістом зможе стати кожен, а найкориснішою навичкою буде промпт-інжиніринг — вміння створювати максимально точні запити для нейромереж.
«Часто кажуть, що молодим людям „життєво важливо“ вивчати програмування. Насправді, все зовсім навпаки. Наше завдання — створити обчислювальні технології, з якими нікому не доведеться програмувати. Щоб мовою програмування стала людська мова. Зараз кожен у світі - програміст. Це диво штучного інтелекту», — заявив Дженсен Хуанг.
Читайте також
У глави Nvidia поцікавилися, яку б професію він вибрав, якби була можливість повернутися у минуле. На це Дженсен Хуанг відповів, що обрав би виробничу сферу, сільське господарство, біологію, освіту.
Керівник технологічного гіганта вважає, що поглиблені знання в цих галузях допоможуть сформулювати більш якісні запити для ШІ, який потім сам займеться розробкою відповідних програмних продуктів.
Читайте також
Варто зазначити, що керівник Nvidia неодноразово висловлювався на тему ШІ. Раніше він порівняв запуск ChatGPT з появою першого веб-браузера та Айфона. За останні 40 років комп’ютери ставали дедалі складнішими, ускладнюючи процес програмування — це збільшувало технологічний розрив. За його переконаннями, завдяки ШІ взаємодія з сучасними комп’ютерними системами стане простішою.
Нагадаємо, раніше Хуанг передбачав, що конкуренція у сфері штучного інтелекту призведе до появи готових інструментів ШІ, які компанії у різних галузях налаштовуватимуть відповідно до своїх потреб: від проєктування чипів та створення програмного забезпечення до розробки ліків та радіології.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.