Завдяки ШІ. Nvidia збільшила дохід на 265% — Finance.ua

Завдяки ШІ. Nvidia збільшила дохід на 265% 25.02.2024, 01:13 — Фондовий ринок

Завдяки ШІ. Nvidia збільшила дохід на 265%, Фото: vctr.media

Підсумкові показники чистого прибутку і виручки американського виробника процесорів Nvidia збільшилися у рази за четвертий фінансовий квартал, що завершився 28 січня. Прибуток перевищив прогнози Волл-стріт, а компанія заявила, що зростання продовжиться і в наступному кварталі.

Про це йдеться в пресрелізі Nvidia.

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Компанія стала основним отримувачем вигоди від нещодавньої одержимості технологічної індустрії великими моделями ШІ, які використовуються на дорогих графічних процесорах компанії для серверів.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг у розмові з аналітиками відповів на побоювання інвесторів, що компанія може бути не в змозі підтримувати таке зростання або рівень продажів протягом цілого року.

Чистий прибуток Nvidia за квартал становив $12,29 млрд, або $4,93 на акцію, що виявилося на 769% вищим порівняно з попереднім роком, коли він склав $1,41 млрд, або 57 центів на акцію. Загальний дохід Nvidia зріс на 265% в порівнянні з попереднім роком завдяки високим продажам чипів штучного інтелекту для серверів, зокрема лінійці Hopper та H100.

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Продажі бізнесу центрів обробки даних компанії, який зараз складає більшу частину доходу Nvidia зросли на 409% до $18,40 млрд. Більша частина продажів центрів обробки даних компанії припало на великих хмарних провайдерів. При цьому Nvidia заявила, що її доходи від центрів обробки даних постраждали від нещодавніх обмежень США на експорт передових напівпровідників для штучного інтелекту до Китаю.

Ігровий бізнес компанії, який включає відеокарти для ноутбуків та ПК, зріс лише на 56% у порівнянні з минулим роком до $2,87 млрд. Відеокарти для ігор були основним бізнесом Nvidia до того, як її чипи для ШІ почали набирати обертів, і деякі з відеокарт Nvidia можуть використовуватися для ШІ.

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Менші бізнеси Nvidia не показали такого ж стрімкого зростання. Бізнес компанії, пов’язаний з автомобілями, знизився на 4% до 281 млн доларів, а OEM та інший бізнес, який включає криптографічні чіпи, зріс на 7% до 90 млн доларів. Бізнес Nvidia, що виробляє графічне обладнання для професійних додатків, зріс на 105% до 463 млн доларів.

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