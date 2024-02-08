Nvidia і Cisco стали партнерами по створенню ПЗ для розробки ШІ-моделей — Finance.ua
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Nvidia і Cisco стали партнерами по створенню ПЗ для розробки ШІ-моделей

Технології&Авто
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Nvidia і Cisco стали партнерами по створенню ПЗ для розробки ШІ-моделей
Nvidia і Cisco стали партнерами по створенню ПЗ для розробки ШІ-моделей
Компанії Nvidia Corp. та Cisco Systems Inc. об'єднуються, щоб допомогти корпораціям зі створенням власної обчислювальної інфраструктури штучного інтелекту. Технологічні партнери намагатимуться вивести цю технологію за межі великих центрів обробки даних.
Про це пише Bloomberg.
Згідно з угодою, Cisco запропонує обладнання на базі Nvidia — популярне для розробки ШІ-моделей — разом зі своїм мережевим обладнанням.
Для Nvidia партнерство відкриває ще один канал для її технологій. Тим часом Cisco отримає можливість мати вигоду з буму витрат на ШІ, який допоміг перетворити Nvidia на найдорожчого виробника чипів у світі.
«Тісно співпрацюючи з Cisco, ми спрощуємо для підприємств отримання інфраструктури, потрібної для того, щоб мати вигоду від ШІ, найпотужнішої технологічної сили нашого часу», — сказав генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.
Cisco запропонує серверні компʼютери M7, у яких використовуються новітні процесори Nvidia, а також програмне забезпечення виробника чипів, моделі штучного інтелекту й інструменти розробки. Компанія також пропонує власне хмарне програмне забезпечення та послуги для моніторингу й керування такими системами.
«Зміцнення нашого великого партнерства з Nvidia озброїть підприємства технологіями та досвідом, потрібними для створення, розгортання, управління й захисту рішень штучного інтелекту», — сказав генеральний директор Cisco Чак Роббінс.
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