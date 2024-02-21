Nvidia представила суперкомп’ютер Eos — Finance.ua

Nvidia представила суперкомп’ютер Eos Сьогодні 02:36 — Технології&Авто

Nvidia представила суперкомп’ютер Eos

У світлі швидкого розвитку технологій компанія Nvidia анонсувала свій новітній суперкомп’ютер Eos, здатний оперувати з приголомшливими 18,4 екзафлопс даних.

Ця знахідка робить його одним із найпотужніших і найпередовіших комп’ютерів у світі. Eos призначений для використання в центрах обробки даних і дослідницьких лабораторіях, де активно працюють над інноваційними рішеннями в галузі штучного інтелекту.

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Апарат складається з 576 відеокарт Nvidia DGX H100, кожна з яких оснащена 8 флагманськими ШІ-прискорювачами H100. Всі ці карти з'єднані високошвидкісною мережею Infiniband Quantum-2 з низькою затримкою і високою пропускною спроможністю, забезпечуючи ефективне і швидке опрацювання даних.

Використання суперкомп’ютера Eos дасть змогу компаніям значно розширити свої можливості в галузі нейронних мереж і машинного навчання, відкриваючи нові перспективи для розвитку та інновацій.

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Особливо важливо відзначити, що Eos вже зміг посісти почесне 9-те місце в рейтингу TOP500 найпотужніших комп’ютерних систем у світі, доводячи свою вражаючу продуктивність і революційний потенціал.

itechua За матеріалами:

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