Безос, Nvidia та Microsoft інвестують у стартап, який розробляє людиноподібних роботів — Finance.ua
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Безос, Nvidia та Microsoft інвестують у стартап, який розробляє людиноподібних роботів

Фондовий ринок
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Безос, Nvidia та Microsoft інвестують у стартап, який розробляє людиноподібних роботів
Безос, Nvidia та Microsoft інвестують у стартап, який розробляє людиноподібних роботів
Стартап Figure AI, який розробляє людиноподібних роботів залучив близько $675 млн з оцінкою близько $2 млрд від техногігантів.
Через свою компанію Explore Investments LLC Безос вклав $100 млн, Microsoft інвестує $95 млн, Nvidia та фонд від Amazon надають по $50 млн, повідомляє Bloomberg.
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Інженери стартапу Figure AI працюють над роботом, який виглядає та рухається як людина. Компанія сподівається, що її машина під назвою Figure 01 зможе виконувати небезпечні роботи, які не підходять для людей, і що її технологія допоможе зменшити нестачу робочої сили.
Залучені також інші технологічні компанії: Intel Corp. вкладає $25 млн, LG Innotek — $8,5 млн. Інвестиційна група Samsung виділила $5 млн. Серед спонсорів також є венчурні компанії Parkway Venture Capital, яка інвестує $100 млн, і Align Ventures, яка надає $90 млн.
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Венчурний фонд ARK також бере участь, вклавши $2,5 млн, а Aliya Capital Partners інвестує $20 млн. Інші інвестори включають Tamarack — $27 млн; Boscolo Intervest Ltd. — $15 млн; і BOLD Capital Partners — $2,5 млн.
OpenAI, яка свого часу розглядала можливість придбання Figure, інвестує $5 млн.
Залучені $675 млн є значним перевищенням у порівнянні з $500 мільйонами доларів, які спочатку шукала компанія Figure.
За матеріалами:
dev.ua
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