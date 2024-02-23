Ринкова капіталізація Nvidia зросла за день на рекордні 277 мільярдів доларів — Finance.ua

Ринкова капіталізація Nvidia зросла за день на рекордні 277 мільярдів доларів Сьогодні 18:41 — Фондовий ринок

Ринкова капіталізація Nvidia зросла за день на рекордні 277 мільярдів доларів

Після виходу фінансової звітності акції виробника ШІ-чипів Nvidia злетіли у четвер на 16,4%, а зростання капіталізації компанії на 277 млрд доларів стало найбільшим денним зростанням на Волл-стріт в історії.

Про це пише Reuters

Квартальний звіт компанії перевершив очікування і відновив ралі, викликане оптимізмом щодо ШІ.

Акції злетіли на 16,4% до рекордних 785,38 доларів на закритті, піднявши ринкову капіталізацію Nvidia до 1,96 трильйона доларів.

Квартальний звіт компанії показав, що попит на ШІ-чипи компанії продовжує випереджати і без того високі очікування аналітиків.

Одноденне зростання ринкової капіталізації Nvidia стало найбільшим в історії Волл-стріт, побивши попередній рекорд Meta Platforms із 196 млрд дол. 2 лютого.

Акції Nvidia зросли на 58% у 2024 році, що становить понад чверть приросту S&P 500 з початку року. Це робить перспективи Nvidia надзвичайно важливими не лише для акціонерів, але й для власників індексних фондів, які широко представлені на пенсійних накопичувальних рахунках.

«Стрімке зростання попиту на чіпи Nvidia, що використовуються компаніями, які поспішають оновити свої пропозиції зі штучного інтелекту, допомогло фірмі з Кремнієвої долини спрогнозувати колосальне зростання доходів у поточному кварталі на 233%, що перевищило очікування ринку щодо зростання на 208%.

Інші виробники чипів також зросли: Advanced Micro Devices — на 11%, Broadcom — на 6,3%.

Індекс S&P 500 підскочив на 2,11% до рекордного максимуму, а індекс Nasdaq підскочив майже на 3%.

Економічна Правда За матеріалами:

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