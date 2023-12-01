Очільник Nvidia Дженсен Хуанг прогнозує, що ШІ зможе конкурувати з людиною через пʼять років — Finance.ua
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Очільник Nvidia Дженсен Хуанг прогнозує, що ШІ зможе конкурувати з людиною через пʼять років

Технології&Авто
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Дженсен Хуанг
Дженсен Хуанг, Фото: venturebeat.com
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг каже, що через пʼять років штучний інтелект буде «досить конкурентоспроможним» порівняно з людьми.
Про це він заявив під час саміту DealBook, пише CNBC.
За словами Хуанга, ШІ наздоганяє людей, і якщо розцінювати сильний штучний інтелект як компʼютер, здатний виконувати певні тести на рівні, що порівняється з людським розумом, «то в перспективі пʼяти років, очевидно, ШІ зможе виконувати ці тести».
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Хуанг передбачив, що конкуренція у сфері штучного інтелекту призведе до появи готових інструментів штучного інтелекту, які компанії у різних галузях налаштовуватимуть відповідно до своїх потреб: від проєктування чипів та створення програмного забезпечення до розробки ліків та радіології.
Нагадаємо, американський підприємець та один із засновників компанії Microsoft вважає, що технології штучного інтелекту дозволять людям перейти на триденний робочий тиждень.
За матеріалами:
Forbes.ua
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