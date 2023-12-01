Очільник Nvidia Дженсен Хуанг прогнозує, що ШІ зможе конкурувати з людиною через пʼять років — Finance.ua

Очільник Nvidia Дженсен Хуанг прогнозує, що ШІ зможе конкурувати з людиною через пʼять років Сьогодні 01:28 — Технології&Авто

Дженсен Хуанг, Фото: venturebeat.com

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг каже, що через пʼять років штучний інтелект буде «досить конкурентоспроможним» порівняно з людьми.

Про це він заявив під час саміту DealBook, пише CNBC.

За словами Хуанга, ШІ наздоганяє людей, і якщо розцінювати сильний штучний інтелект як компʼютер, здатний виконувати певні тести на рівні, що порівняється з людським розумом, «то в перспективі пʼяти років, очевидно, ШІ зможе виконувати ці тести».

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Хуанг передбачив, що конкуренція у сфері штучного інтелекту призведе до появи готових інструментів штучного інтелекту, які компанії у різних галузях налаштовуватимуть відповідно до своїх потреб: від проєктування чипів та створення програмного забезпечення до розробки ліків та радіології.

Нагадаємо, американський підприємець та один із засновників компанії Microsoft вважає , що технології штучного інтелекту дозволять людям перейти на триденний робочий тиждень.

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