Як можна використовувати штучний інтелект для бізнесу — Finance.ua

Як можна використовувати штучний інтелект для бізнесу Сьогодні 08:33 — Технології&Авто

Як можна використовувати штучний інтелект для бізнесу

Головне, чим допоможе молодому бізнесу штучний інтелект — виграти час. А це ресурс не менш важливий, ніж гроші. Особливо якщо ваш бізнес — це стартап.

Для стартапу важливо швидко та з мінімальними вкладеннями перевірити працездатність бізнес-ідей.

Допустимо, ви маєте ідею. Ви в неї вірите. Залишилося з’ясувати, чи це потрібно вашим потенційним клієнтам. Ось тут і може знадобитися нейромережа. Щоб скоротити час від ідеї до її запуску на ринок.

Дуже марнотратно — витрачати роки на «шліфування» та «доведення», щоб потім з’ясувати, що клієнтам ваша пропозиція не цікава. Чим допоможе ШІ?

Нейромережа напише текст

Припустімо, що вам потрібен сайт. Яку функцію він виконує, ви розумієте. Розробники у вас є. Але необхідно взяти текст, зображення, а іноді й відео, щоб його наповнити. З цим може впоратися копірайтер, дизайнер, але це додатковий бюджет, а головне час.

Нейронна мережа практично миттєво може генерувати величезні обсяги тексту та зображень. І ось уже можна запускати трафік, дивитись на результат.

Якщо бізнес-ідея виявиться вартісною, тоді вже варто довіряти роботу людям.

Ця нейромережа не потребує представлення. Якщо ви раніше ніколи не намагалися використовувати штучний інтелект для бізнесу, почніть з Chat GPT.

По-перше, це безкоштовно для версії 3,5. По-друге, з 2 квітня 2024 року Chat GPT версії 3.5 не вимагає навіть реєстрації. Компанія Open AI пропонує безкоштовний доступ для того, щоб Chat GPT міг навчатися на більшому обсязі даних.

Розширена версія, що включає GPT-4 і DALL E (створення зображень. — Ред.) та інші можливості, коштує всього 20 доларів на місяць. Втім, і версію Chat GPT-4 можна використовувати безкоштовно, але про це нижче.

Незважаючи на те, що Google багато ресурсів інвестує в штучний інтелект, Gemini поки ще здається більш сирим продуктом, ніж Chat GPT. Часто помиляється і відповідає не те запитання, яке йому поставили.

Проте він абсолютно безкоштовний, до того ж інтегрований в інфраструктуру Google. Наприклад, у Google Пошук, Google Docs та Gmail. Останнє особливо зручно, тому що ШІ від Google може допомогти в написанні листів прямо всередині поштового сервісу.

Ще одна програма від Google зі зручним інтерфейсом, яка працює з текстами, створює чудові зображення безкоштовно. Крім того, вміє створювати музику.

Приклад для бізнесу:

Припустімо, ви збираєтеся відкрити кафе, але досвіду не маєте.

Можна запитати «Як відкрити кафе…» і у відповідь отримати банальні поради на кшталт: знайти приміщення, зробити ремонт, найняти персонал та рекламувати заклад.

Але якщо поставити більш конкретні питання, наприклад: «Що вигідніше, оренда чи купівля кавоварки», можна отримати цінну інформацію, яка допоможе зробити правильний вибір.

Ви зрозумієте, в якому разі краще купити, а в якому орендувати обладнання.

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