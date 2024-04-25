НБУ радить банкам використовувати штучний інтелект при кредитуванні населення — Finance.ua

НБУ радить банкам використовувати штучний інтелект при кредитуванні населення Сьогодні 08:39

НБУ радить банкам використовувати штучний інтелект при кредитуванні населення

Питання ідентифікації і контролю ризиків під час кредитування населення залишаються актуальним для банків. Використання штучного інтелекту (ШІ) може пришвидшити ці процеси та поліпшити їх якість.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє пресслужба НБУ.

«Досвід розвинутих країн доводить ефективність використання фінустановами ШІ не лише для скорингу та організації роботи колцентрів, а й під час укладання договорів з клієнтами та перевірки документів, що безумовно підвищує якість і точність складних процесів. Крім того, це потужний інструмент для моделювання майбутніх потреб клієнтів», — сказала вона.

Як відновлюється кредитування

Як зазначила Рожкова, роздрібне кредитування в Україні триває навіть в умовах повномасштабної війни, але рівень проникнення (співвідношення наданих позик до ВВП) історично досить низький порівняно з європейськими країнами — близько 3% порівняно з 25%, наприклад, у Польщі.

Беззаставне споживче кредитування зазвичай найпершим відновлюється після кризи, на сьогодні цей напрям є в нашій країні флагманським, підживлюючи конкуренцію банків і небанківських фінустанов та розвиток технологічних рішень.

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Ринкове іпотечне кредитування поки що не набрало обертів через законодавчі перешкоди, воєнні ризики та стан будівельної галузі, проте банки — оператори програми єОселя виконують важливу соціальну функцію забезпечення громадян доступним житлом.

Небанківські фінустанови, за словами Рожкової, відновилися після перших шоків повномасштабної війни, налагодили технологічні процеси та намагаються конкурувати з банками в роздрібному сегменті. Надалі банкам доведеться конкурувати і з платіжними установами, які згідно з оновленим законодавством також можуть кредитувати населення.

«Технологічність стає визначальним чинником конкурентоздатності в роздрібному сегменті, адже для залучення клієнтів послуги мають бути швидкими, зручними та якісними. Досвід розвинутих країн доводить ефективність використання фінустановами ШІ не лише для скорингу та організації роботи колцентрів, а й під час укладання договорів з клієнтами та перевірки документів, що безумовно підвищує якість і точність складних процесів. Крім того, це потужний інструмент для моделювання майбутніх потреб клієнтів», — підсумувала Катерина Рожкова.

Крім того, директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова повідомила, що рушієм пожвавлення роздрібного кредитування є зростання реальних доходів населення та певне поліпшення споживчих настроїв порівняно з низьким рівнем на початку повномасштабної війни.

«Про кредитний бум поки що не йдеться. Для „розігріву“ ринку банкам доводиться докладати значних зусиль, розширювати коло клієнтів, зокрема й за рахунок категорій, кредитування яких було на паузі з початку повномасштабної війни», — сказала вона.

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