Кредити під час війни: банки України очікують зростання обсягів кредитування — Finance.ua
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Кредити під час війни: банки України очікують зростання обсягів кредитування

Кредит&Депозит
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Кредити під час війни: банки України очікують зростання обсягів кредитування
Кредити під час війни: банки України очікують зростання обсягів кредитування
Банки очікують зростання обсягів кредитування бізнесу й населення впродовж наступних 12 місяців та вперше з IV кварталу 2021 року прогнозують підвищення якості кредитного портфеля.
Про це свідчать результати опитування банків про умови кредитування, яке проводить Національний банк України.
Найбільший інтерес бізнесу — до позик МСП, довгострокових і гривневих кредитів.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
«Посилюють попит потреба в оборотному капіталі й капітальних інвестиціях та реструктуризація боргів, а також нижчі ставки для МСП. Фінустанови очікують збільшення попиту на всі види позик для бізнесу в II кварталі», — сказано в дослідженні.
Попит домогосподарств на позики стимулювали кращі споживчі настрої. Крім того банки, які відзначили приріст попиту на іпотеку, назвали додатковими факторами ліпші перспективи ринку нерухомості та зменшення кредитування іншими банками.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
«Надалі банки очікують зростання попиту населення на споживчі кредити, водночас попит на іпотеку не зміниться», — додали в НБУ
Нагадаємо, банки не припиняли кредитування економіки навіть у перші дні повномасштабної війни, а понад половину кредитів новим бізнес-клієнтам у 2023 році надали без державної підтримки. За даними НБУ, портфель чистих гривневих бізнес-позик зростає останні 10 місяців (із червня 2023 року — на 33 млрд грн, або на понад 11%).
На думку голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, достатньо висока облікова ставка НБУ не стимулює ринок кредитування в Україні загалом і бізнесу зокрема, наразі кредитування бізнесу відбувається лише в рамках програми доступного кредитування «5−7−9».
В Україні очікується падіння відсотків як по банківських кредитах, так і по депозитах. У разі чергового зниження облікової ставки Національного банку, до кінця року кредити для українців стануть дешевшими на 2−3%, а депозитні ставки впадуть на 3,5−4,5%.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Порівняти і підібрати кредит можна тут 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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