Кредити під час війни: банки України очікують зростання обсягів кредитування — Finance.ua

Кредити під час війни: банки України очікують зростання обсягів кредитування
Банки очікують зростання обсягів кредитування бізнесу й населення впродовж наступних 12 місяців та вперше з IV кварталу 2021 року прогнозують підвищення якості кредитного портфеля.
Про це свідчать результати опитування банків про умови кредитування, яке проводить Національний банк України.
Найбільший інтерес бізнесу — до позик МСП, довгострокових і гривневих кредитів.
«Посилюють попит потреба в оборотному капіталі й капітальних інвестиціях та реструктуризація боргів, а також нижчі ставки для МСП. Фінустанови очікують збільшення попиту на всі види позик для бізнесу в II кварталі», — сказано в дослідженні.
Попит домогосподарств на позики стимулювали кращі споживчі настрої. Крім того банки, які відзначили приріст попиту на іпотеку, назвали додатковими факторами ліпші перспективи ринку нерухомості та зменшення кредитування іншими банками.
«Надалі банки очікують зростання попиту населення на споживчі кредити, водночас попит на іпотеку не зміниться», — додали в НБУ
Нагадаємо, банки не припиняли кредитування економіки навіть у перші дні повномасштабної війни, а понад половину кредитів новим бізнес-клієнтам у 2023 році надали без державної підтримки. За даними НБУ, портфель чистих гривневих бізнес-позик зростає останні 10 місяців (із червня 2023 року — на 33 млрд грн, або на понад 11%).
На думку голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, достатньо висока облікова ставка НБУ не стимулює ринок кредитування в Україні загалом і бізнесу зокрема, наразі кредитування бізнесу відбувається лише в рамках програми доступного кредитування «5−7−9».
В Україні очікується падіння відсотків як по банківських кредитах, так і по депозитах. У разі чергового зниження облікової ставки Національного банку, до кінця року кредити для українців стануть дешевшими на 2−3%, а депозитні ставки впадуть на 3,5−4,5%.
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