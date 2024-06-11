Робота з бронюванням: добірка актуальних вакансій — Finance.ua

Робота з бронюванням: добірка актуальних вакансій Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Робота з бронюванням: добірка актуальних вакансій

Під час війни діє законне правило бронювання працівників. Фахівці robota.ua підготували добірку вакансій, в яких роботодавці пропонують бронювання, слідуючи букві закону.

Комірник в «Омега»

📍 с. Чайки (Київська область)

Компанія, яка спеціалізується на дистрибуції автокомпонентів, оголошує про відкриття вакансії. Майбутній працівник буде займатися прийманням, розміщенням, збором, пакуванням та відвантаженням товару.

Серед іншого, роботодавець пропонує: офіційне працевлаштування, бронювання, комфортні умови праці, обід коштом компанії.

Помічник оператора на друкарське обладнання у «Мега-Поліграф»

📍 Київ

Поліграфічне підприємство запрошує на роботу фахівця, який виконуватиме технологічні процеси для збирання книг. Розглядаються кандидати без досвіду роботи, анонсується навчання.

Бригадир з будівництва електромереж/виконроб (10 і 0,4 кВ) у «Київелектроспецмонтаж»

📍 Київ

Компанія, яка проводить повний комплекс робіт із зовнішнього електрозабезпечення об'єктів, шукає працівника. Серед майбутніх обов’язків: будівництво/монтаж ПЛ 0,4 кВ та КЛ 10 і 0,4 кВ; монтаж/реконструкція електроустаткування 10 та 0,4 кВ ТП/КТП/ЩТП.

Робота не передбачає відряджень, необхідна наявність прав категорії В.

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Виїзний інженер відділу обслуговування POS-терміналів та АТМ у Printec Ukraine

📍 Житомир

Компанія — постачальник технологічних рішень для банківського сектора, роздрібного бізнесу, телекомунікаційних компаній та державного сектора в Південно-Східній Європі, запрошує взяти участь у конкурсі на посаду.

Що входить в обов’язки: проведення виїзного технічного обслуговування платіжних терміналів та АТМ; доставка витратних матеріалів; проведення виїзного технічного обслуговування IT-обладнання; формування звітів про виконані роботи.

Слюсар зі складання металевих конструкцій (машинобудівне підприємство) у «Всі інжиніринг»

📍 Олександрія (Кіровоградська область)

Майбутній працівник буде виконувати слюсарні роботи металоконструкцій різної складності. Серед вимог: середня освіта; вміння працювати електроінструментом та читати креслення; досвід роботи — від 2-х років.

Водій електронавантажувача у Farmak

📍 с. Святопетрівське (Київська область)

Фармацевтична компанія запрошує на роботу у відділ складської логістики. Потрібно виконувати переміщення готової продукції, сировини та матеріалів за допомогою штабелеукладача.

Серед побажань до кандидатів: досвід роботи водієм електронавантажувача, річтрака та наявність військово-облікового документа — обов’язково.

Також можливе бронювання для вантажника-комплектувальника

Power engineer у SPP Development Ukraine

📍 Київ

Компанія, яка спеціалізується на всіх аспектах, пов’язаних зі сферою відновлюваної енергетики, запрошує в команду. Розглядаються кандидати з вищою електротехнічною освітою; досвідом роботи на посадах інженера-конструктора, енергетика, сервісного інженера, інженера технічного забезпечення — від 2-х років; розумінням технічних аспектів експлуатації енергетичного обладнання; вмінням працювати з технічною документацією англійською мовою та читати електричні принципові схеми; знанням відповідної нормативної документації (ДБН, ПУЕ, ПТЕЕС тощо).

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Торговий представник з авто в «Аграрний Холдинг Авангард»

📍 Ніжин, Прилуки



Найбільший виробник яєць і яєчних продуктів в Україні запрошує в команду. Основні обов’язки: підключення нових торгових точок (роздрібні магазини, HoReKa, переробники/виробники); розвиток наявної клієнтської бази по території; забезпечення об'ємів повернення продукції в рамках норм, встановлених компанією; ведення переговорів, укладення договорів, налагодження довгострокових партнерських відносин.

Водій-кур'єр

📍 Носівка (Чернігівська область)

Шукають енергійну та відповідальну особу на посаду кур'єра, роботодавець анонсує бронювання.

Серед обов’язків: завантаження/відвантаження посилок; складання маршруту по місту; доставка посилок клієнтам вчасно та з увагою до деталей.

Фасадник, майстер з утеплення фасадів у «Техноінтер Груп»

📍 Житомир

Компанія, яка спеціалізується на утепленні фасадів та реконструкції будівель, відкриває вакансію.

Основні завдання: утеплення фасадів будівель за допомогою сучасних матеріалів і технологій; виконання робіт з монтажу та обробки фасадних матеріалів; контроль якості виконаних робіт.

Продавець-консультант/завідувач відділу магазину у JYSK

📍 Київ, Біла Церква



Міжнародна рітейл-компанія оголошує про відкриття вакансії. На посаді майбутній працівник буде: відповідати за продажі в магазині; надавати покупцям відмінний сервіс; забезпечувати охайність на 100% та наповненість магазину товарами; допомагати в отриманні, розпакуванні та викладанні товару на складі й торговій залі; відповідати за власний відділ у магазині: наповнення полиць, заміна цінників, аналіз звітів про продажі тощо.

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