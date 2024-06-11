В яких галузях найвищі середні зарплати та як вони змінилися під час великої війни — Finance.ua

В яких галузях найвищі середні зарплати та як вони змінилися під час великої війни Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

В яких галузях найвищі середні зарплати та як вони змінилися під час великої війни

В Україні знову зросла середня зарплата: у першому кварталі вона склала 18,9 тисяч гривень, що на 22,5% вище, ніж минулого року. Щоправда, у доларовому еквіваленті вона все одно нижча, ніж до повномасштабної війни. Найвищі доходи традиційно зберігаються у секторі інформації та телекомунікацій, а найнижчі - у сфері освіти та культури.

Про це пише «Слово і діло».

Найвищі зарплати в Україні традиційно отримують працівники сфери інформації та телекомунікації. У першому кварталі 2021-го середня зарплатня там становила 23,5 тисячі гривень, через рік, незважаючи на початок повномасштабної війни — 30,5 тисяч гривень. У першому кварталі 2023-го працівникам цієї сфери платили в середньому 36,5 тисяч, цього року — вже 49,5 тисяч гривень (+35,6%).

На другому місці за рівнем зарплати — сфера фінансової та страхової діяльності: перший квартал 2021-го — 23,6 тисячі гривень, 2022-го — 31 тисяча, 2023-го — 33,1 тисячі. Цього року середня зарплата у цій сфері зросла на 18,2% - до 39,1 тисяч гривень.

Працівники авіаційного транспорту цього року отримують у середньому 34,7 тисячі гривень — на 30% більше, ніж у 2023-му (26,7 тисячі). У першому кварталі 2021 та 2022 років їх зарплата становила 23,4 тисячі та 26,2 тисяч відповідно.

Зарплата у сфері професійної, наукової та технічної діяльності зросла з 17,6 тисяч у першому кварталі 2021 року до 26,3 тисяч цього року. Цікаво, що у 2022−2023 роках середній заробіток у цій галузі не змінювався — 20,9 тисяч.

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Зарплата у сфері оптової та роздрібної торгівлі зросла з 12,7 тисяч гривень у першому кварталі 2021-го до 22,8 тисяч цього року.

Середня зарплата працівників освіти незначно зросла за останні роки. У першому кварталі 2021-го вона становила 10,8 тисяч гривень, цього року — 12,6 тисячі. При цьому у першому кварталі 2023-го зарплата навіть знизилася.

Також однією із найнижчих залишається середня зарплата працівників сільського, лісового та рибного господарства — 15 тисяч гривень. У першому кварталі 2021-го вона становила 10 тисяч, 2022-го та 2023-го — 11,9 тисяч та 12,3 тисячі відповідно.

Зарплата у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги зросла з 11,3 тисяч у першому кварталі 2021-го до 15,2 тисяч цього року.

Найнижча середня зарплата у працівників сфери мистецтва, спорту та розваг — 13,7 тисяч гривень. Зросла вона останніми роками незначно.

Інфографіка: «Слово і діло»

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн;

результати опитування Rakuten Viber показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене;



в Україні очікується масове звільнення працівників у 2024 році. Громадян не влаштовує низька оплата праці. Респонденти уточнили прийнятний середній рівень заробітної плати — 32,4 тис. гривень на місяць. Водночас, фактична середня зарплатня дорівнює 18,46 тис. гривень.

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