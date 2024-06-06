Більше половини українців не відкладають гроші на «чорний день» (опитування) — Finance.ua

Більше половини українців не відкладають гроші на «чорний день» (опитування)
Rakuten Viber провів опитування, щоб дослідити фінансові звички українців під час війни: чи вдається українцям відкладати кошти та яким методам зберігання заощаджень вони надають перевагу. В опитуванні взяли участь понад 30 тисяч користувачів.
Чи заощаджують під час війни
Результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.
Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) — вдається робити грошові заощадження періодично.
Відповіді на питання «Чи заощаджуєте ви під час війни?» розподілилися таким чином:
- Так, відкладаю з кожної заробітної плати — 12%;
- Так, намагаюся відкладати, але не систематично — 32%;
- Ні, до війни вдавалось, проте зараз не маю такої змоги — 16%;
- Ні, як до війни, так і зараз не маю заощаджень — 21%;
- Під час війни не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене — 19%.
Де зберігають свої кошти
Українців також запитали, де та як вони зберігають накопичення.
- Понад половина респондентів (53%) надають перевагу готівці та зберігають її вдома.
- Свої кошти на банківському рахунку тримають 10% опитаних, ще 5% зберігають гроші на банківському депозиті під відсоток.
- У криптовалюті зберігають заощадження 2%.
- Ще по 1% українців обирають такі способи: облігації та цінні папери, цінні метали або вкладення у нерухомість.
- Поєднують різні форми збереження — 14%, а варіант «інше» обрали 13% респондентів.
На запитання «Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?» відповіді розподілилися таким чином:
- Готівка вдома — 53%;
- Рахунок у банку — 10%;
- Депозит під відсоток у банку — 5%;
- Криптовалюта — 2%;
- Облігації чи інші цінні папери — 1%;
- Цінні метали — 1%;
- Тримаю в нерухомості - 1%;
- Всього потроху — 14%;
- Інше — 13%.
Довідка Finance.ua:
- За даними Держстату, середня заробітна плата в Україні у І кв. 2024 року становить 18 903 грн.
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