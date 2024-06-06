Більше половини українців не відкладають гроші на «чорний день» (опитування) — Finance.ua

Більше половини українців не відкладають гроші на «чорний день» (опитування) Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Більше половини українців не відкладають гроші на «чорний день» (опитування)

Rakuten Viber провів опитування, щоб дослідити фінансові звички українців під час війни: чи вдається українцям відкладати кошти та яким методам зберігання заощаджень вони надають перевагу. В опитуванні взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

Чи заощаджують під час війни

Результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.

Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) — вдається робити грошові заощадження періодично.

Відповіді на питання «Чи заощаджуєте ви під час війни?» розподілилися таким чином:

Так, відкладаю з кожної заробітної плати — 12%;

Так, намагаюся відкладати, але не систематично — 32%;

Ні, до війни вдавалось, проте зараз не маю такої змоги — 16%;

Ні, як до війни, так і зараз не маю заощаджень — 21%;

Під час війни не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене — 19%.

Де зберігають свої кошти

Українців також запитали, де та як вони зберігають накопичення.

Понад половина респондентів (53%) надають перевагу готівці та зберігають її вдома.

Свої кошти на банківському рахунку тримають 10% опитаних, ще 5% зберігають гроші на банківському депозиті під відсоток.

У криптовалюті зберігають заощадження 2%.

Ще по 1% українців обирають такі способи: облігації та цінні папери, цінні метали або вкладення у нерухомість.

Поєднують різні форми збереження — 14%, а варіант «інше» обрали 13% респондентів.

На запитання «Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?» відповіді розподілилися таким чином:

Готівка вдома — 53%;

Рахунок у банку — 10%;

Депозит під відсоток у банку — 5%;

Криптовалюта — 2%;

Облігації чи інші цінні папери — 1%;

Цінні метали — 1%;

Тримаю в нерухомості - 1%;

Всього потроху — 14%;

Інше — 13%.

Довідка Finance.ua:

За даними Держстату, середня заробітна плата в Україні у І кв. 2024 року становить 18 903 грн.

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