Більше половини українців не відкладають гроші на «чорний день» (опитування) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Більше половини українців не відкладають гроші на «чорний день» (опитування)

Особисті фінанси
88
Більше половини українців не відкладають гроші на «чорний день» (опитування)
Більше половини українців не відкладають гроші на «чорний день» (опитування)
Rakuten Viber провів опитування, щоб дослідити фінансові звички українців під час війни: чи вдається українцям відкладати кошти та яким методам зберігання заощаджень вони надають перевагу. В опитуванні взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

Чи заощаджують під час війни

Результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.
Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) — вдається робити грошові заощадження періодично.
Читайте також
Відповіді на питання «Чи заощаджуєте ви під час війни?» розподілилися таким чином:
  • Так, відкладаю з кожної заробітної плати — 12%;
  • Так, намагаюся відкладати, але не систематично — 32%;
  • Ні, до війни вдавалось, проте зараз не маю такої змоги — 16%;
  • Ні, як до війни, так і зараз не маю заощаджень — 21%;
  • Під час війни не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене — 19%.

Де зберігають свої кошти

Українців також запитали, де та як вони зберігають накопичення.
  • Понад половина респондентів (53%) надають перевагу готівці та зберігають її вдома.
  • Свої кошти на банківському рахунку тримають 10% опитаних, ще 5% зберігають гроші на банківському депозиті під відсоток.
  • У криптовалюті зберігають заощадження 2%.
  • Ще по 1% українців обирають такі способи: облігації та цінні папери, цінні метали або вкладення у нерухомість.
  • Поєднують різні форми збереження — 14%, а варіант «інше» обрали 13% респондентів.
На запитання «Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?» відповіді розподілилися таким чином:
  • Готівка вдома — 53%;
  • Рахунок у банку — 10%;
  • Депозит під відсоток у банку — 5%;
  • Криптовалюта — 2%;
  • Облігації чи інші цінні папери — 1%;
  • Цінні метали — 1%;
  • Тримаю в нерухомості - 1%;
  • Всього потроху — 14%;
  • Інше — 13%.

Довідка Finance.ua:

  • За даними Держстату, середня заробітна плата в Україні у І кв. 2024 року становить 18 903 грн.
  • Щоб досягти фінансового добробуту варто переглянути свої фінансові звички, адже саме вони здатні красти бюджет. 5 звичок, які заважають заощаджувати, читайте тут.
  • Правила ощадливості є важливою складовою успішного фінансового планування. Ось кілька порад, які можуть допомогти вам у заощадженні з кожного доходу.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 💸
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.