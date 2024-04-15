5 звичок, які заважають заощаджувати — Finance.ua

5 звичок, які заважають заощаджувати Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

5 звичок, які заважають заощаджувати

Усі прагнуть до фінансового добробуту. Для цього розвиваються, змінюють роботу та досягають результатів. Проте інколи цього буває недостатньо для примноження власного капіталу та отримання бажаного добробуту. Може здатися, що ви маєте низький рівень доходу і саме це є причиною ваших невдач на шляху до багатства. Втім, причина може бути зовсім в іншому, а саме — у ваших фінансових звичках. Саме вони здатні красти бюджет.

Фахівці robota.ua розповіли, яких фінансових звичок потрібно позбутися, аби примножити свій достаток.

Відсутність фінансового плану

Коли ви отримуєте заробітну плату чи інший дохід і починаєте витрачати на всі свої забаганки, часто наприкінці місяця вам вже не вистачає на закриття базових потреб. У кращому випадку ви відкладаєте покупки на день зарплати, в гіршому — берете в борг. І це провокує замкнене коло постійної нестачі грошей.

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Тож, отримавши дохід, потрібно розподілити його за категоріями витрат. До прикладу:

обовʼязкові витрати;

подушка безпеки;

великі покупки;

розваги і хобі;

розвиток.

Імпульсивні витрати

Такі витрати здатні красти, мабуть, найбільше нашого доходу. Вони відбуваються на хвилі емоцій, шаленства від знижок чи короткотривалих пропозицій. Щоб уникнути таких покупок, експерти радять давати собі 24 години на обдумування. За цей час ви цілком здатні втратити той порив та зрозуміти, що річ насправді вам не потрібна, а витрачання коштів на неї віддаляє від глобальних фінансових цілей. Також можна заздалегідь виділити у фінансовому плані гроші на імпульсивні покупки, якщо ви знаєте, що попереду розпродаж і думати добу ви не будете.

Відсутність заощаджень

Якщо ви настільки намагалися відійти від синдрому відкладеного життя, що напрацювали звичку не заощаджувати кошти, то це потрібно виправляти. Адже заощадження дають змогу втілювати маленькі та великі мрії, а також мати подушку безпеки на випадок непередбачуваних ситуацій. Візьміть собі за правило відкладати кошти регулярно. Експерти радять виділяти хоча б 10% від свого доходу. Але ви можете почати ще з меншого — до прикладу, заокруглювати з невеликих витрат: витратили 15 грн на проїзд, а 5 грн — відклали.

Покращення настрою покупками

Поганий настрій дуже впливає на нашу продуктивність, втрачається енергія і хочеться якнайшвидше все це виправити. І тут на допомогу приходять покупки. Це може бути одяг, солодощі, абонемент у спортзал — поганий настрій здатний нас завести куди завгодно. У вас зʼявляється звʼязок між щастям та шопінгом і звертатися до такого методу надалі ви будете все частіше.

Цієї звички позбутися непросто, а поганий настрій у теперішніх умовах українців — звична справа. Якщо у вас прокидається непереборне бажання витрачати кошти з поганим настроєм, радимо донатити. Так користь буде подвійна і для вашого самопочуття, і для оборонної здатності країни.

Відсутність обліку витрат

Якщо ви відкриваєте додаток свого банку та не розумієте, де ділися всі ваші кошти, бо ж нічого такого не купували, то ця шкідлива звичка у вас присутня. Фінансові експерти радять чітко контролювати кожну свою витрату, щоб під час планування зробити точний розрахунок, розуміти, що у вас «краде» гроші та де переглянути трати. Для цього можна користуватися різними додатками, які завжди під рукою та мають зручний, інтерактивний інтерфейс.

Якщо ви переглянули всі свої звички та скорегували витрати і планування, але ситуація із фінансовим становищем покращилась не сильно, то радимо вам переглянути свій дохід. Можливо, ви давно працюєте в одного роботодавця, який не має звички переглядати заробітну плату, або досягли фінансової та карʼєрної стелі у компанії. За таких умов радимо визначити вектори руху для себе, не боятися змін та знайти ту роботу, яка буде давати необхідний дохід та можливості для росту.

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