Як обрати фінансовий інструмент для заощаджень — Finance.ua

Як обрати фінансовий інструмент для заощаджень Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Як обрати фінансовий інструмент для заощаджень

Вміння зважено та ефективно керувати власними фінансами відкриває можливості для забезпечення впевненого фінансового майбутнього. Як же вибрати інструмент для заощаджень — розповіли фахівці Фінкульту

Вибір ефективного фінансового інструменту для заощаджень залежить від кількох чинників:

ваших фінансових цілей,

терміну інвестування,

рівня ризику, який ви готові прийняти.

Наприклад, для реалізації короткострокових цілей вам може стати у нагоді розрахунковий рахунок або депозит, тоді як для довгострокових цілей можна розглянути інвестиції в цінні папери.

Отже, розглянемо деякі фінансові інструменти для заощадження, які допоможуть вам у досягненні ваших фінансових цілей.

Розрахунковий рахунок. Це основний тип банківського рахунку, який дозволяє зберігати та знімати гроші та має високу ліквідність. Ви можете швидко і зручно скористатись власними грошима за потреби.

Депозити. Депозитний рахунок, на якому ви розміщуєте гроші на певний строк за визначеною відсотковою ставкою.

Враховуйте, що зазвичай ви не можете зняти кошти з депозитного рахунку до закінчення терміну депозитного договору без втрати частини доходу за ним.

Звертаємо вашу увагу, що Фонд гарантування вкладів гарантує повернення коштів, які були залучені банком від вкладника на умовах: договору банківського рахунку та договору банківського вкладу (депозиту). На час воєнного стану діє норма про 100% відшкодування коштів за вкладами. А через три місяці після його скасування, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати вже 600 тис. грн.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — державні цінні папери, що розміщуються на внутрішньому фондовому ринку.

ОВДП випускаються Міністерством фінансів України, та продаються для фінансування потреб державного бюджету України. Обіг облігацій в Україні здійснюється виключно в електронному вигляді та для фізичних осіб дохід від цих облігацій не оподатковується.

ОВДП вважаються найнадійнішими цінними паперами в Україні оскільки їх погашення у повному обсязі (100% суми) гарантується державою.

Кожна життєва ситуація є особливою та потребує індивідуальних рішень, так само й кожен з цих фінансових інструментів має свої переваги та недоліки, отже, радимо вам обрати той, який відповідає вашим фінансовим цілям.

До речі, якщо хочете навчитися інвестувати у нерухомість та дізнатися про всі переваги та ризики цього інструменту, рекомендуємо прочитати наш матеріал за посиланням нижче:

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