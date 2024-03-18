Як обрати фінансовий інструмент для заощаджень — Finance.ua

Як обрати фінансовий інструмент для заощаджень
Вміння зважено та ефективно керувати власними фінансами відкриває можливості для забезпечення впевненого фінансового майбутнього. Як же вибрати інструмент для заощаджень — розповіли фахівці Фінкульту.
Вибір ефективного фінансового інструменту для заощаджень залежить від кількох чинників:
- ваших фінансових цілей,
- терміну інвестування,
- рівня ризику, який ви готові прийняти.
Наприклад, для реалізації короткострокових цілей вам може стати у нагоді розрахунковий рахунок або депозит, тоді як для довгострокових цілей можна розглянути інвестиції в цінні папери.
Отже, розглянемо деякі фінансові інструменти для заощадження, які допоможуть вам у досягненні ваших фінансових цілей.
- Розрахунковий рахунок. Це основний тип банківського рахунку, який дозволяє зберігати та знімати гроші та має високу ліквідність. Ви можете швидко і зручно скористатись власними грошима за потреби.
- Депозити. Депозитний рахунок, на якому ви розміщуєте гроші на певний строк за визначеною відсотковою ставкою.
Враховуйте, що зазвичай ви не можете зняти кошти з депозитного рахунку до закінчення терміну депозитного договору без втрати частини доходу за ним.
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Звертаємо вашу увагу, що Фонд гарантування вкладів гарантує повернення коштів, які були залучені банком від вкладника на умовах: договору банківського рахунку та договору банківського вкладу (депозиту). На час воєнного стану діє норма про 100% відшкодування коштів за вкладами. А через три місяці після його скасування, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати вже 600 тис. грн.
- Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — державні цінні папери, що розміщуються на внутрішньому фондовому ринку.
ОВДП випускаються Міністерством фінансів України, та продаються для фінансування потреб державного бюджету України. Обіг облігацій в Україні здійснюється виключно в електронному вигляді та для фізичних осіб дохід від цих облігацій не оподатковується.
ОВДП вважаються найнадійнішими цінними паперами в Україні оскільки їх погашення у повному обсязі (100% суми) гарантується державою.
Кожна життєва ситуація є особливою та потребує індивідуальних рішень, так само й кожен з цих фінансових інструментів має свої переваги та недоліки, отже, радимо вам обрати той, який відповідає вашим фінансовим цілям.
До речі, якщо хочете навчитися інвестувати у нерухомість та дізнатися про всі переваги та ризики цього інструменту, рекомендуємо прочитати наш матеріал за посиланням нижче:
Шлях до фінансової незалежності: як можна заробляти на нерухомості 🏠
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