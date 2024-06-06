Українці назвали прийнятний середній рівень заробітної плати — Finance.ua

Українці назвали прийнятний середній рівень заробітної плати Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Українці назвали прийнятний середній рівень заробітної плати

В Україні очікується масове звільнення працівників у 2024 році. Громадян не влаштовує низька оплата праці.

Про це свідчать результати опитування, пише NV Бізнес

Згідно з отриманими даними, левова частка опитаних працівників (63%) заявила про наміри звільнитися та шукати кращої роботи протягом найближчих шести місяців.

Причиною таких кардинальних змін називають низьку заробітну плату. Респонденти уточнили прийнятний середній рівень заробітної плати — 32,4 тис. гривень на місяць. Водночас, фактична середня зарплатня дорівнює 18,46 тис. гривень.

Як зазначила представниця дослідницької агенції Вікторія Скорбота, було досліджено настрої серед українських працівників. Зокрема, довідались про:

рівень готовності змінювати роботу;

ключові чинники під час вибору місця працевлаштування;

популярні джерела пошуку роботи;

очікування щодо рівня заробітної плати.

Чим невдоволені українці на роботі

За підсумком опитування, переважна більшість українців заявила про можливість зміни місця роботи. Водночас, третина респондентів впевнено повідомила про такий розвиток подій, ще майже стільки ж — схиляються до такого рішення.

Більшість заявляє, що спонукають шукати кращу роботу:

низькі зарплати;

відсутність перспектив кар'єрного зростання;

погані умови праці;

некомфортна атмосфера в колективі;

невідповідність власних цінностей принципам компанії.

За даними дослідження, у середньому громадяни отримують незначно більше половини суми, яка б влаштовувала.

Довідка Finance.ua:

у першому кварталі середня заробітна плата в Україні зросла на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. В абсолютному розмірі вона досягла рівня 18 903 грн. Данило Гетманцев каже, якщо порівнювати темпи зростання середньої зарплати з інфляцією за відповідний період (у січні-березні - 4,0%), то результати виглядають доволі пристойно. Однак до них треба ставитись доволі стримано;

більшість компаній в Україні стикнулися з дефіцитом кваліфікованих кадрів (75%);



як повідомляє кадровий портал work. uа, квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Тож уже третій місяць поспіль цей показник залишається на одному рівні.

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